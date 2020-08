Fani Carbajo, y su inesperada declaración de amor

27/07/2020 Fani y Christofer disfrutando de un relajado paseo por la capital hace unos días EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



En la pareja formada por Fani Carbajo y Christofer Guzmán hay uno de los dos que parece llevar la voz cantante y los pantalones en la relación. Y si habéis visto "La isla de las tentaciones", "Supervivientes" o "La casa fuerte", sabréis a lo que nos referimos. Y es que siempre se comenta - ya no nos metemos en charcos innecesarios sobre si con razón o sin ella - que la polémica concursante de realities es la que "manda" mientras que su chico es el que "obecede".



Conscientes de estos roles que se les han asignado - despues de ver su comportamiento como pareja en los concursos en los que han participado - Fani y Christofer los aceptan resignados, pero aseguran que para nada su noviazgo funciona así. Y, a escasos días de su esperada boda, la madrileña nos ha sorprendido con una inesperada declaración de amor. Dirigida, como no podía ser de otra forma, a su chico.



Y es que Fani ha compartido en su cuenta de Instagram unas románticas fotos en las que la polémica joven y Christofer posan, primero abrazados y luego dándose un tierno beso, durante las relajadas vacaciones de las que están disfrutando en la playa. Pero lo que más nos ha sorprendido no han sido las imágenes, sino la apasionada declaración de amor que la madrileña ha hecho a su prometido y que revela que, por fin, y a pocos días de su enlace, están atravesando por el mejor momento de su relación. "¡Si te quiero más reviento!".