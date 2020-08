España.- Sindicatos avisan de que Atención Primaria en Madrid está "al borde del colapso"

17/08/2020 Una mujer protegida con mascarilla entrega su identificación para realizarse un test PCR en el Centro de Especialidades Carabanchel Alto donde durante la jornada de hoy, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha comenzado a realizar pruebas de forma aleatoria a 1.000 vecinos de entre 15 a 49 años, con el fin de "detectar en personas asintomáticas lo más pronto posible la infección por Covid y proceder al aislamiento, buscar a contactos y establecer la cuarentena". En Carabanchel, Madrid, (España), a 17 de agosto de 2020. SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



Los sindicatos CC.OO., Amyts, CSIT Unión Profesional y UGT, miembros de la Mesa Sectorial de Sanidad, reclaman a la Consejería la elaboración de un plan de contingencia frente a la pandemia "para evitar la sucesión de medidas improvisadas que se vienen produciendo desde el inicio de la crisis sanitaria".



Así lo han puesto de manifiesto en un comunicado conjunto difundido este martes sobre la situación en la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, que se encuentra "al borde del colapso".



En este contexto, han criticado que "la Consejería de Sanidad solo ha presentado propuestas de solución que pasan por la iniciativa privada, es decir, por la privatización y de esta manera los problemas de la AP siguen sin solucionarse".



"Desde el inicio de la desescalada estamos avisando a la Administración Sanitaria de cuáles son las prioridades: incremento del número de profesionales, rastreo de casos, capacidad de pruebas diagnósticas y dotación de material de protección", han expuesto las organizaciones sindicales.



Según los firmantes, "la Consejería de Sanidad ha ignorado peligrosamente todas estas recomendaciones y no ha atendido las reiteradas solicitudes de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial, ni ha querido convocar una reunión específica de este foro para abordar la sobrecarga y saturación de la Atención Primaria".



"La realidad es que en este momento existen muchas carencias en todos los ámbitos y niveles asistenciales que afectan a la Sanidad Madrileña", han señalado.



En cuanto a recursos humanos, han denunciado que "no se han reforzado con el número de profesionales prometido en ninguna de las categorías profesionales".



A este respecto, han indicado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, prometió la renovación de 10.100 contratos de trabajo y, según sus cálculos, esto no se ha cumplido puesto que a fecha de hoy faltan aún 2.844 profesionales por contratar.



"El incumplimiento es especialmente grave en médicos de familia y de pediatras donde prácticamente se cuenta con el mismo número de profesionales que existía antes de la pandemia, número claramente insuficiente para la actividad asistencial", han apostillado.



Tal y como explican las organizaciones, "desde que se inició la solicitud para pasar a la fase II de la desescalada, la Comunidad de Madrid está prometiendo distintas cifras de rastreadores, mientras tanto, la realidad es que no se puede garantizar el rastreo de casos y se ha recurrido una vez más a la privatización ante la incapacidad de solucionar este problema".



Así, los profesionales de los centros de salud tienen que asumir funciones de rastreo y seguimiento de los contactos. Además, el acceso telefónico a los centros de salud de forma preferente condiciona la sobrecarga de las unidades de atención al usuario (UAU), "que no han sido reforzadas", mientras el doble circuito Covid y no Covid y el triaje Covid en la entrada del centro aumenta el número de profesionales necesarios para el funcionamiento seguro de los centros.



Asimismo, han advertido de que a medida que aumenta el número de PCR a realizar, habrá tareas que se tengan que posponer o relegar si no se incrementa proporcionalmente el número de profesionales de enfermería, y que la situación de emergencia sanitaria ha propiciado que existan retrasos en la atención no Covid-19, que están pendientes de ser atendidos, lo cual "tiene que solucionarse lo antes posible".



Igualmente, han recordado que la Consejería cerró los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs) el 22 de marzo y a fecha de hoy siguen cerrados, cuando "tienen un papel fundamental en la atención de pacientes en noches, fines de semana y festivos que en su ausencia recae en las urgencias hospitalarias, en la atención primaria o en los equipos de urgencias extrahospitalarias, aumentando la sobrecarga de todos ellos".



VEN "INSUFICIENTE" EL NÚMERO DE PCRs



Por otra parte, han asegurado que el número de test PCR disponibles "es insuficiente en la mayoría de los centros para atender las necesidades diarias", y han criticado que "no se permite a los centros de salud el acceso a las pruebas serológicas (determinación de IgM, IgG) que son necesarias para el manejo clínicos de los pacientes".



El aumento de pruebas también supone la sobrecarga de los laboratorios que las analizan, con el consiguiente retraso en los resultados, han constatado.



En cuanto a materiales y equipamiento, han expuesto que en este momento disponen de Equipos de protección individual para las demandas actuales, pero "desde la Gerencia de AP no se da respuesta a las reiteradas solicitudes de información para conocer la cantidad de material en stock ni cuánto tiempo se podría abastecer en caso de problemas en el mercado".



Según las organizaciones sindicales, "en pleno inicio de la 2ª oleada, muchos centros no están preparados ni adaptados para ofrecer una atención segura a los pacientes", ya que no se han hecho todas las adaptaciones necesarias en infraestructuras y equipamientos en los centros de salud, que estaban contemplados en el 'Plan de Normalización de Centros Post-Covid-19'.



Además, han asegurado que "se mantienen deficiencias en el servido de limpieza y desinfección", siendo los propios profesionales sanitarios los que una vez más subsanan esas deficiencias realizando las labores de limpieza.