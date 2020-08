España.- Pedro Sánchez condena un nuevo crimen por violencia de género en Cartagena (Murcia)

04/08/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece la última rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y antes de las vacaciones, en Moncloa SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha condenado este miércoles un nuevo caso de violencia de género en Cartagena (Murcia) y ha asegurado que desde el Gobierno no descansarán "hasta parar este horror".



Una mujer de 61 años ha muerto hoy en Cartagena (Murcia) tras estar ingresada en la UCI después de haber sido presuntamente agredida por su marido el pasado 22 de julio, el cual se encuentra en prisión provisional.



La mujer tenía una hija mayor de edad en común con el presunto agresor y no constan denuncias previas por violencia de género, según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.



"La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma un nuevo caso de violencia machista. Una mujer de Murcia que ha fallecido hoy tras pasar casi un mes en la UCI. Terrible", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.



En este sentido, Sánchez ha reiterado el compromiso "firme" del Gobierno contra la violencia machista. "No descansaremos hasta parar este horror. Mis condolencias y todo mi apoyo a la familia de la víctima", ha lamentado.



Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta condena y rechazo a estos asesinatos machistas y han trasladado su apoyo a las familias y amistades de la víctima.



También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha mostrado su "rotunda condena ante el nuevo asesinato machista de una mujer en Murcia" "Todo mi afecto y apoyo a su familia y el compromiso del Gobierno de afrontar con firmeza la erradicación de la Violencia de Género. Basta ya", ha escrito en Twitter.



29 ASESINADAS EN LO QUE VA DE AÑO



Con esta nueva confirmación, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 29 en lo que va de año, nueve mujeres y dos menores desde el pasado 15 de junio, aumentando la cifra hasta 1.062 el número total de mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.



El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016 y las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.



En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.