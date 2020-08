El Supremo de Venezuela interviene la directiva del partido chavista Tupamaro

En la imagen un registro de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). El TSJ suspendió este martes a la junta directiva del partido chavista Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 18 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) suspendió este martes a la junta directiva del partido chavista Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y nombró en su lugar una dirección ad hoc, tal y como ya ocurrió anteriormente con las formaciones opositoras.

La nueva junta directiva podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fines políticos, como es el caso de las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre.

Ante la decisión del TSJ, que no informó de los motivos para proceder a la intervención, el secretario nacional del movimiento revolucionario Tupamaro, Ares di Fazio, aseguró que hoy "se ha consumado el robo del partido", por lo que instó a la militancia a "preservar la bandera de lucha" y atender próximas convocatorias a la movilización.

NI UN PASO ATRÁS

"En los próximos días vamos a desarrollar acciones de calle, movilización en la defensa de nuestra dignidad, en la defensa de nuestro partido. Por eso le decimos, hoy más que nunca, ¡hasta la victoria siempre!", exclamó Fazio.

En opinión del secretario nacional, con este suspensión se pretende "orillar" a la formación para poner a sus dirigentes tradicionales "del lado de la burguesía, del lado de los reformistas y del lado de los proimperialistas".

"Nosotros somos revolucionarios y vamos a enfrentar al imperialismo norteamericano, a la oligarquía venezolana y a esos factores reformistas, muy poderosos económicamente que hoy han consumado el robo del partido", aseguró Fazio sin hacer referencia a nadie en concreto.

Reiteró que desde el interior del partido no se va a permitir imposición alguna por parte de "autoridades que no han surgido del seno de la organización del movimiento revolucionario Tupamaro (...) nadie nos va a indicar qué rumbo vamos a continuar desarrollando".

El líder de la formación respondió así a la intervención ejecutada por parte del TSJ, acusado por los opositores y diversos sectores sociales de ser una institución sin independencia por su cercanía con el chavismo.

DIRECTIVA OFICIALISTA

La medida se ha ejecutado de manera "cautelar", según explicó el ente judicial antes de nombrar a la junta directiva ad hoc, que se encargará de "llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la organización con fines políticos del Tupamaro".

Como presidente ejercerá Williams José Benavides Rondón, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien tras su nombramiento expresó a través de Twitter su respaldo y apoyo al presidente Nicolás Maduro.

"Hemos reiterado una vez más nuestro respaldo al presidente Nicolás Maduro y reafirmamos desde Tupamaro la importancia de la unidad para consolidar la Revolución Bolivariana, ante las recurrentes amenazas imperialistas", escribió el flamante líder.

Con esta acción del TSJ, Tupamaro es el cuarto partido intervenido judicialmente.

A mediados de junio, fueron suspendidas las directivas de Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), y en julio le tocó el turno a Voluntar Popular (VP), que conforman el trío de partidos opositores más poderosos y con mayor representación en el Parlamento.