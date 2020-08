El partido único norcoreano celebra importante plenario tras las inundaciones

EFE/EPA/JORGE SILVA / Archivo

Seúl, 19 ago (EFE).- El partido único norcoreano celebra hoy una importante reunión plenaria que llega después de que el empobrecido país haya sufrido grandes inundaciones debido a las fuertes lluvias del monzón.

La agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, ya adelantó el martes que la cita se centrará en "discutir y decidir sobre un asunto de crucial importancia a la hora de desarrollar la revolución coreana y de incrementar la capacidad de lucha del partido".

Pese a lo críptico de la información, la mayoría de expertos espera que el encuentro trate asuntos organizativos después de que el líder, Kim Jong-un, presidiera una reunión del Partido de los Trabajadores a principio de mes en la que se decidió instaurar un "nuevo departamento" enmarcado en el Comité Central de la formación.

Más allá del tema organizativo, se espera también que el plenario trate los daños provocados por las inundaciones y las medidas para paliar sus efectos.

Según los medios de propaganda norcoreanos, el inusualmente largo monzón de este año (ha durado en torno a 50 días) ha dañado unos 16.680 hogares, 630 edificios públicos y más de 39.000 hectáreas de suelo cultivable, además de carreteras, puentes o vías férreas.

Estos daños se suman al duro momento que atraviesa la economía norcoreana debido a la pandemia.

Pionyang ha asegurado que solo ha detectado un posible caso de coronavirus (un desertor que regresó a su país desde el Sur) en la ciudad fronteriza de Kaesong, la cual puso en aislamiento durante tres semanas.

No obstante, el intercambio comercial y las inversiones procedentes China, principal socio de Corea del Norte, se han resentido a causa de la COVID-19.

El plenario del Partido de los Trabajadores coincide también con la celebración de las primeras maniobras conjuntas de este año entre Corea del Sur y Estados Unidos, unos ejercicios que el régimen suele considerar como un ensayo para invadir su territorio y a los que ha respondido en ocasiones con el lanzamiento de misiles.

No obstante, Pionyang no se ha pronunciado aún con respecto a estos juegos de guerra de Seúl y Washington, que en este caso se centran en simulaciones por ordenador.