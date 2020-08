El Papa: "Qué triste sería si en la vacuna se diera prioridad a los ricos o se convirtiera en propiedad de una nación"

ROMA, 19 (EUROPA PRESS)



El Papa ha reclamado que la vacuna contra el coronavirus sea universal y gratuita al expresar que sería "triste" si se beneficiase solo a quien pueda pagarla o si su aplicación se redujese al ámbito de un solo país propietario.



"Qué triste sería si en la vacuna se diera prioridad a los ricos o se convirtiera en propiedad de una nación", ha exclamado en la audiencia general de este miércoles que comenzó en agosto tras la pausa estiva de julio y que sigue celebrando en la biblioteca del Palacio Apostólico para evitar aglomeraciones en la plaza de San Pedro.



El Papa ha decidido dedicar sus reflexiones a los aspectos económicos y sociales de la pandemia así como sus consecuencias.



De este modo, ha explicado que en el caso de que el virus se intensificara de nuevo en "un mundo injusto", los cristianos deberán cambiar esta tendencia. "Sería un escándalo si la ayuda económica con dinero público se centrara en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión, a la promoción de los últimos, al bienestar común y al cuidado de la creación", ha avisado.



Así, ha recordado que muchos "quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica" al mismo tiempo que ha advertido de que "esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental". "De una crisis no salimos iguales, salimos o mejores o peores, y deberíamos salir mejores", ha recalcado.



Por otro lado, en su catequesis ha hecho hincapié en que el "amor por los pobres es la misión de toda la Iglesia".



El Papa ha recordado así que algunos piensan que este amor por los pobres "es tarea de pocos" pero ha incidido en que es "la misión de toda la Iglesia". "Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, pequeños, enfermos, encarcelados, marginados y olvidados. Los que no tienen comida ni ropa. Podemos leer el protocolo por el que seremos juzgados todos en Mateo 25", ha enfatizado.



En esta línea, también ha invitado a poner las periferias en el centro que según ha señalado ese es el verdadero significado de centrar la vida en Cristo, "que se hizo pobre" para enriquecer a todos con su pobreza. Finalmente, ha señalado que la opción preferencial por los pobres "no es política, ni ideología ni de partido, está en el centro del Evangelio" .