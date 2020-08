El camino de las islas, la ruta a seguir de los panameños hacia Catar 2022

El jugar del Nashville SC de la MLS de los Estados Unidos, Aníbal Godoy (imagen), y uno de los capitanes de la selección de Panamá, dejó claro este miércoles que el "Caribe siempre complica". EFE /Carlos Lemos /Archivo

Panamá, 19 ago (EFE).- La selección de fútbol de Panamá ya conoce sus rivales para la primera fase de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, y a pesar de que la ruta es por el complicado Caribe, Thomas Chiristiansen, timonel del equipo panameño, calificó el sorteo de "bueno".

"Todos los equipos son difíciles, y más a domicilio, porque tendremos que hacer un viaje largo", precisó Christiansen este miércoles en un video divulgado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El hispano-danes de 47 años mostró algo de cautela al señalar que el rival más complicado en el panorama panameño es República Dominicana, aunque destacó que es positivo comenzar las eliminatorias en casa.

"Nuestra obligación es ganar todos los partidos, pero en casa se puede preparar mejor el partido porque no hay un desplazamiento que hacer", precisó el timonel.

El sorteo realizado hoy deja otras claves a seguir para la roja centroamericana.

Los panameños, que siempre han dejado claro que el llamado "camino de las islas" era el más complicado, terminaron emparejados en el grupo D con sus similares de República Dominicana, Bahamas, Dominica y Anguila.

De los cuatro rivales en esta primera fase de grupo, Panamá ha tenido choques oficiales con uno, Dominica, en las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014, derrotándolos por 5-0 y 3-0.

El jugar del Nashville SC de la MLS de los Estados Unidos, Aníbal Godoy, y uno de los capitanes de la selección de Panamá, dejó claro este miércoles que el "Caribe siempre complica".

"En estas eliminatorias se juegan muchas cosas, no podemos dejar que nos pase con Bermudas, el Caribe siempre nos complica, porque ellos nos ven como rivales a batir, tal como nosotros vemos a Estados Unidos y México", indicó el futbolista.

Panamá en su calendario remarca el 8 de octubre, cuando se medirá a Barbados en casa, como el primer duelo eliminatorio para los de Christiansen. Luego, el 11 del mismo mes viajará a Dominica.

El cierre del grupo se dará en noviembre, viéndose las caras con Anguila, de visitante el día 14, y el 17 recibe en casa a República Dominicana.

A los panameños, cabeza del grupo D, los números les favorece al menos en el papel. En 22 choques con rivales del Caribe han ganado 11, empatado 5 y perdido en 6 ocasiones.

El último fue Bermudas, cayendo 0-2 de local en la pasada Copa de Naciones.

La selección panameña estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y quiere repetir en Catar 2022. Lo separan 5 duelos: 4 en ronda de grupo y 1 en la segunda ronda, en la que de pasar como primero en el grupo D, se medirá al ganador del C, conformado por Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Islas Vírgenes británicas.

Estos partidos de segunda fase se realizarán en marzo de 2021.