Ekambi: "Podríamos haberlo hecho mejor, yo el primero". EFE/EPA/Franck Fife

Redacción deportes, 19 ago (EFE).- Karl Toko Ekambi, delantero del Olympique de Lyon, aseguró este miércoles, tras perder ante el Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones (0-3), que su equipo podría haberlo hecho "mejor", y aseguró que él no estuvo acertado.

El ex ariete del Villarreal lamentó las oportunidades que perdió el Lyon de marcar algún gol y explicó que el guardameta del Bayern, Manuel Neuer, tuvo parte de culpa del fracaso del conjunto francés.

"Podríamos haberlo hecho mejor, yo primero. Perdimos oportunidades, había un gran portero delante. Los contuvimos bien, no eran imbatibles, pero teníamos que estar por encima de nuestro nivel y no lo logramos", dijo.

"El primer gol nos dolió. Debemos mantener el mismo estado de ánimo, independientemente del rival que tengamos delante, para volver a la Champions el año que viene", culminó.