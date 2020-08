EE.UU. termina tres acuerdos bilaterales con Hong Kong

(Bloomberg) -- Estados Unidos informó que notificó al Gobierno de Hong Kong de que está suspendiendo o finalizando tres acuerdos relacionados con extradiciones y pagos derivados de embarques, la acción más reciente en la escalada de las tensiones entre Washington y Pekín.

Las medidas son parte de los esfuerzos de la administración Trump para presionar a China sobre su trato a Hong Kong. La medida es posterior a una orden ejecutiva para poner fin al trato preferencial a la antigua colonia británica.

“Como parte de las medidas de implementación en curso, notificamos el 19 de agosto a las autoridades de Hong Kong de nuestra suspensión o término de tres acuerdos bilaterales”, según un comunicado emitido el miércoles por Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado. “Estos acuerdos cubrieron la entrega de delincuentes fugitivos, la transferencia de personas condenadas y exenciones recíprocas de impuestos sobre los ingresos derivados de la operación internacional de barcos”.

“Estos pasos subrayan nuestra profunda preocupación con respecto a la decisión de Pekín de imponer la Ley de Seguridad Nacional, que ha destrozado las libertades de los habitantes de Hong Kong”, agregó Ortagus.

Nota Original:U.S. Ends Three Pacts With Hong Kong on Extradition, Taxes

