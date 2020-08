EEUU.- EEUU asegura que los dos últimos 'Beatles' de Estado Islámico no serán sometidos a la pena capital

March 23, 2020 - Washington, DC, United States: United States Attorney General William P. Barr participates in a news briefing by members of the Coronavirus Task Force at the White House. (Chris Kleponis / Polaris)



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha asegurado este miércoles que los dos últimos 'Beatles' del grupo terrorista Estado Islámico, los británicos Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, no serán sometidos a la pena de muerte si Reino Unido entrega las pruebas necesarias para que sean juzgados en suelo estadounidense.



Barr ha enviado una carta a la ministra del Interior británica, Priti Patel, en la que ha indicado que a pesar de que ambos habrían participado en la "decapitación de varios ciudadanos occidentales, entre ellos periodistas y trabajadores humanitarios, se librarían de la pena capital".



En este sentido, el fiscal se ha comprometido a hallar pruebas "cruciales" contra los dos acusados, que han sido ahora despojados de su ciudadanía británica. "El tiempo es crucial", ha manifestado por su parte Patel, si bien ha insistido en que un "mayor retraso a la hora de imponer una pena en su contra es una injusticia para las familias de las víctimas".



Así las cosas, Barr ha especificado que ambos serán trasladados a Irak para que sean juzgados en el país si Reino Unido no ofrece las pruebas necesarias antes del 15 de octubre. "No tiene sentido tenerlos en el extranjero durante más tiempo", ha manifestado antes de señalar que "se debe tomar una decisión definitiva sobre el asunto".