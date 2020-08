Economía.- Detenidos en Brasil los exdirectivos de la aerolínea colombiana Avianca Germán y José Efromovich

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Los hermanos Germán y José Efromovich, antiguos directivos de la aerolínea colombiana Avianca y aún accionistas de Avianca Holdings, han sido detenidos este miércoles en Brasil en el marco de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción 'Lava Jato'.



El Ministerio Público de Brasil ha informado en un comunicado de que este miércoles ha puesto en marcha la 72ª fase de 'Lava Jato', un caso en el que se investiga el pago de sobornos a cambio de contratos públicos u otros favores políticos.



En esta fase concreta, las pesquisas se centran en "la implicación de dos empresarios en una red de corrupción en Transpetro en relación con los contratos de construcción de barcos firmados por la empresa estatal con el astillero EISA".



La Fiscalía brasileña ha detallado que ha emitido dos órdenes de prisión preventiva y otras seis de búsqueda y captura en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Alagoas y que se han llevado a cabo registros en domicilios privados y en cuatro empresas.



Aunque las autoridades brasileñas no han detallado las identidades, la prensa local sí ha precisado que los hermanos Efromovich han sido detenidos como parte de este operativo en Sao Paulo. Según el portal de noticias G1, que ha contactado con su defensa, se les ha cambiado la prisión preventiva por un arresto domiciliario por la pandemia de coronavirus.



El astillero EISA, que forma parte del conglomerado empresarial de la familia Efromovich, está en el punto de mira de las autoridades brasileñas por sus negocios con Transpetro, compañía subsidiaria de Petrobras, la petrolera estatal que está en el origen del escándalo 'Lava Jato'.



Los investigadores sospechan que EISA pagó sobornos por valor de 40 millones de reales (unos 6 millones de euros) a altos cargos de Petrobras y sus empresas subsidiarias a cambio de la adjudicación de contratos. Uno de los destinatarios de esos sobornos era Sergio Machado, ex presidente de Transpetro y que ahora colabora con la justicia.



Los hermanos Efromovich son conocidos por ser ex directivos de Avianca, pero ni Avianca Holdings ni Ocean Air --nombre oficial de Avianca Brasil-- están siendo investigadas en 'Lava Jato'.