Donald Trump apoya la compra de TikTok por Oracle

Vista de la aplicación TikTok en una tablet, en Shanghái (China). EFE/ALEX PLAVEVSKI/Archivo

Madrid, 19 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a Oracle para la compra de las operaciones en ese país de la aplicación china de vídeos compartidos TikTok.

Así, Oracle entra en las negociaciones por TikTok, cuyo propietario, ByteDance, afronta el fin del plazo dado por la Administración Trump para desprenderse de sus operaciones en Estados Unidos.

Oracle, un gigante en el sector del software para empresas, ha mantenido discusiones preliminares sobre la posibilidad de aliarse con algunos de los actuales inversores minoritarios de ByteDance para comprar las operaciones estadounidenses de TikTok, pero no está claro lo avanzadas que están esas conversaciones, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por EFE Dow Jones.

Microsoft dijo este mes que estaba negociando con ByteDance y que se estaba coordinando con la Casa Blanca. Twitter también está considerando la posibilidad de presentar una oferta, según informó anteriormente The Wall Street Journal.

The Financial Times adelantó la implicación de Oracle, una empresa que mantiene lazos más estrechos con la Casa Blanca que la mayoría del resto de los interesados en el proceso.

Larry Ellison, cofundador, presidente y mayor accionista de la compañía, celebró a comienzos de este año una recaudación de fondos en su casa para el presidente. Y el consejero delegado, Safra Catz, también trabajó en el comité ejecutivo del equipo de transición de Trump en 2016.

Al preguntársele el martes si Oracle sería un buen comprador para TikTok, el presidente Trump respondió: "Bueno, creo que Oracle es una gran compañía y creo que su dueño es un tipo fabuloso, una persona fabulosa. Creo que Oracle sería ciertamente alguien que podría hacerse cargo".

La Administración Trump ha dicho que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional porque es propiedad de una compañía china. ByteDance ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones estadounidenses de que compartiría información de los usuarios estadounidenses con el Gobierno chino.

Oracle está trabajando con Sequoia Capital y General Atlantic, inversores que ya tienen participaciones en ByteDance, según indicaron algunas de las fuentes.

Trump reiteró el martes también su condición de que quienquiera que compre TikTok deberá realizar un pago sustancial al Gobierno estadounidense como parte de la transacción.