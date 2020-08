05/06/2019 David Bisbal, entregado con el público de Marbella, muestra su mejor versión en Starlite. MADRID, 19 (CHANCE) Pese al repunte de casos de Covid-19 y la cancelación de muchos espectáculos musicales, el Festival Starlite sigue con su exitosa andadura en este raro verano en Marbella, puesto que cumple con todas las medidas de seguridad y prevención contra el coronavirus. David Bisbal ha sido el último artista que se ha subido al famoso escenario de la cantera marbellí, derrochando ese chorro de voz con el que lleva cautivando a varias generaciones desde que salió de Operación Triunfo hace la friolera de 18 años ya. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Pese al repunte de casos de Covid-19 y la cancelación de muchos espectáculos musicales, el Festival Starlite sigue con su exitosa andadura en este raro verano en Marbella, puesto que cumple con todas las medidas de seguridad y prevención contra el coronavirus. David Bisbal ha sido el último artista que se ha subido al famoso escenario de la cantera marbellí, derrochando ese chorro de voz con el que lleva cautivando a varias generaciones desde que salió de Operación Triunfo hace la friolera de 18 años ya.



El cantante almeriense es uno de los pocos artistas que no ha cancelado su gira de conciertos a causa de la pandemia, sino que los ha adaptado reduciendo los músicos que le acompañan en el escenario y actuando en recintos más pequeños ante un aforo más reducido. Y con esta premisa, y un sonido acústico en el que su característica voz toma todo el protagonismo, Bisbal ha desembarcado en Marbella para conquistar a un público totalmente entregado.



De lo más sincero, el marido de Rosanna Zanetti dirigió unas sentidas palabras tanto a los organizadores del festival como a sus seguidores más fieles, que no se quisieron perder el concierto: "Muy buenas noches mi gente de Starlite, un beso. Un abrazo para toda la gente, parece mentira pero aquí estamos, muchísimas gracias a los organizadores por este maravilloso festival, ya veo que nos tenemos que ir acostumbrando a estos nuevos formatos de público pero que sin ninguna duda la esencia y el alma de la gente se sigue sintiendo en cada canción. Con toda mi gente siempre aquí en Starlite, la misma esencia de siempre, como debe ser".



