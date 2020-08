19/08/2020 Cultura.- Star Wars: ¿En marcha el spin-off de Kylo Ren?. Ahora que la Saga Skywalker ha terminado, el Universo Star Wars sigue buscando nuevas formas de expansión. Además de los supuestos proyectos confirmados, como la nueva trilogía de Rian Johnson, la franquicia galáctica busca contar nuevas historias con las series de Disney+. ¿Protagonizará Kylo Ren su propia serie o película? Un nuevo rumor ha surgido desde Hollywood, asegurando que LucasFilm ya trabaja en algún tipo de proyecto del personaje de Adam Driver. Sin especificar si será en formato serie o película, Kessel Run Transmissions explica que el proyecto se centrará en la historia de Ben Solo antes de convertirse en Kylo Ren, es decir, antes de El despertar de la Fuerza. CULTURA DISNEY / LUCASFILM



Ahora que la Saga Skywalker ha terminado, el Universo Star Wars sigue buscando nuevas formas de expansión. Además de los supuestos proyectos confirmados, como la nueva trilogía de Rian Johnson, la franquicia galáctica busca contar nuevas historias con las series de Disney+. ¿Protagonizará Kylo Ren su propia serie o película?



Un nuevo rumor ha surgido desde Hollywood, asegurando que LucasFilm ya trabaja en algún tipo de proyecto del personaje de Adam Driver. Sin especificar si será en formato serie o película, Kessel Run Transmissions explica que el proyecto se centrará en la historia de Ben Solo antes de convertirse en Kylo Ren, es decir, antes de El despertar de la Fuerza.



"Hemos escuchado que Ben Solo es un personaje que LucasFilm quiere seguir desarrollando", explican en un tuit. "No sabemos si es una serie o una película, pero definitivamente están trabajando en ello".



El medio también explica que no hay indicios de que Driver vaya a retomar su papel, por lo que el proyecto podría ser o bien de animación o bien con otro actor más joven asumiendo el rol del hijo de Han Solo y Leia.



"Tampoco hemos escuchado nada de que Adam Driver esté asociado al proyecto", continúan en otro tuit. "Esto me lleva a pensar que podría ser un proyecto animado o que un joven Ben Solo aparezca en la serie de acción en vivo".



"Lo importante aquí es que LucasFIlm es muy consciente de la popularidad de Ben y quiere continuar su historia de alguna forma", sentencian. Por supuesto, esta forma sólo podría ser a modo de precuela, ya que Kylo Ren murió al final de El ascenso de Skywalker tras salvar la vida de Rey gracias a la conexión entre ambos por medio de la Fuerza.



En cuanto a la historia de Ben Solo, Marvel Comics ya lanzó la colección The Rise of Kylo Ren, en la que se explicaba cómo el joven paso de ser el alumno aventajado de Luke Skywalker al cruel asesino de la Primera Orden bajo las órdenes del Líder Supremo Snoke. Se desconoce si el supuesto proyecto del personaje tomará como referencia ésta historia.



Por el momento ni Disney ni LucasFilm han confirmado la serie / película de Kylo Ren.