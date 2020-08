Cultura.- Miley Cyrus quiere resucitar a Hannah Montana: "Estoy lista"

19/08/2020 Miley Cyrus como su álter ego juvenil hannah Montana CULTURA DISNEY CHANNEL



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Miley Cyrus se convirtió en una de las cantantes más famosas, y polémicas, de la última década gracias en parte a su éxito en Disney Channel Hannah Montana, donde se interpretaba a sí misma y a su álter ego cantante. Pero por mucha carrera que haya hecho en la música, Cyrus lo tiene muy claro: "está lista" para volver a la serie.



En una reciente entrevista con el programa de radio Morning, la actriz y cantante aseguró que sus deseos son recuperar en algún momento su papel como Hannah Montana, siempre que el estudio tenga una buena idea para un reinicio del personaje.



"Sabes que, honestamente, trato de ponerme esa peluca todo el tiempo. Está guardada cogiendo polvo y estoy lista para sacarla", explicó Cyrus haciendo alusión al pelo postizo que lucía su personaje para que no se la reconociese. "La oportunidad se presentará. Definitivamente me gustaría resucitarla".



La cantante continuó explicando que, en caso de que Hannah vuelva "necesitará un cambio de imagen, porque está muy estancada en 2008, así que tendremos que ir de compras con Miss Montana. Pero me encantaría hacer una serie de nuevo. Ese es el futuro, y espero estar dirigiéndolo", sentenció.



Estrenada en 2006 en Disney Channel, Hannah Montana presentaba a la actriz en el papel de Miley Stewart, el álter ego de la cantante de pop. La serie también contó con el padre de la propia Cyrus, Billy Ray Cyrus, un veterano cantante de country.



La serie tuvo un total de cuatro temporadas, con 98 episodios, y una película de un concierto en 2008, así como un segundo filme estrenado en 2009.