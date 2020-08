Coronavirus.- La primera ministra de Finlandia da negativo pero opta por seguir teletrabajando

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha anunciado este miércoles que no tiene COVID-19 pero seguirá teletrabajando tras haber experimentado algunos problemas respiratorios.



Sannin, que había informado el martes en Twitter de que se iba a someter al test, ha subrayado en un mensaje en esta misma red social que es importante "no ir a trabajar con síntomas" para no exponer a otros al contagio y ha asegurado que se siente "bien" y solo presenta síntomas "leves".



La primera ministra , de 34 años, ya se había puesto en aislamiento en abril como medida de precaución tras confirmarse que un empleado de su residencia había estado con alguien infectado, si bien los análisis confirmaron que ninguno de los dos se había contagiado.



Hasta este martes, Finlandia suma unos 7.700 casos de COVID-19 y 334 víctimas mortales.