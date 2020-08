Cobre en máximo de dos años; retraso de Rio hace caer reservas

(Bloomberg) -- El cobre avanzó a un máximo de dos años luego de que una demora de Rio Tinto Group en reanudar las operaciones de una fundición de Estados Unidos se sumara a las interrupciones en el suministro que han contribuido a un repunte de los precios y han dejado a la industria con pocas reservas.

El alza se produjo cuando los metales básicos subieron el miércoles en medio de avances más generalizados en el mercado.

El cobre ha avanzado alrededor de 8% y se ha recuperado en más de 50% desde un mínimo de marzo. La demanda ha repuntado con fuerza y la crisis del coronavirus ha limitado las reservas de cobre extraído y chatarra de cobre, lo que ha provocado una fuerte disminución de las existencias, especialmente en Asia y Europa.

Después de que Rio Tinto redujera su directriz de producción de cobre debido a los problemas para reanudar las operaciones en la fundición de Kennecott, en Utah, el mercado estadounidense también parece estar a punto de enfrentar una contracción en las reservas, además de datos, como los inicios de construcción de viviendas, que sugieren que la economía se está recuperando. Las reservas se encuentran en un mínimo de 13 años en la Bolsa de Metales de Londres y los contratos al contado se cotizan a una prima cada vez más elevada frente a los futuros, lo que indica que la oferta a corto plazo se está agotando.

“Durante la última semana, hemos recibido noticias de varias empresas que sugieren que las reducciones en las reservas que se han producido en los últimos meses todavía no han terminado”, dijo por teléfono Daniel Ghali, estratega de bienes básicos de TD Securities. “Por el momento, no hay indicios de una desaceleración de la demanda y las lecturas que tenemos del lado de la oferta continúan siendo más positivas para el precio”.

El cobre avanzó hasta 2,1% a US$6.707 por tonelada, su nivel más alto desde junio de 2018, y cerró en US$6.685 en la LME.

Las preocupaciones por el suministro y la creciente demanda en Asia y Europa significan que el cobre pronto podría superar los US$7.500, a medida que años de cotización dentro de sus rangos dan paso a un período más constructivo para el metal, considerado un referente económico mundial, dijo por correo electrónico Luke Sadrian, director de inversiones de Commodities World Capital.

Nota Original:Copper Jumps to Two-Year High as Rio Delay Sends New Supply Jolt

