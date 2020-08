Christian Suescun, cada vez más alejado de Maite Galdeano, asegura que su madre sólo quiere a Sofía

27/05/2019 Christian Suescun, en una imagen de archivo. MADRID, 19 (CHANCE) El paso de Christian Suescun y Maite Galdeano por "La casa fuerte" no ha hecho otra cosa que empeorar la relación madre-hijo. Y es que la navarra, convencida de que concursar con su primogénito en un reality serviría para mejorar su escaso trato, no pudo equivocarse más con esta decisión, que parece haber alejado definitivamente a la autora de "La papela del camión" de su hijo mayor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El paso de Christian Suescun y Maite Galdeano por "La casa fuerte" no ha hecho otra cosa que empeorar la relación madre-hijo. Y es que la navarra, convencida de que concursar con su primogénito en un reality serviría para mejorar su escaso trato, no pudo equivocarse más con esta decisión, que parece haber alejado definitivamente a la autora de "La papela del camión" de su hijo mayor.



Actualmente, la situación está tan tensa que ya no es que no se hablen, es que evitan hasta tener que verse las caras. Por ello, y aprovechando que Maite se encontraba en el plató de "Sálvame", Christian se acercó al ático de Valdemoro donde su madre vive con Sofía Suescun para pasar un rato a solas con su hermana, con la que tras un enfrentamiento por su comportamiento en "La casa fuerte" - al tontear con Yola Berrocal teniendo pareja fuera - ha retomado su relación.



Hemos podido ver a los hermanos, de lo más cómplices paseando a los perros de Maite. Christian, de lo más sincero, nos cuenta como están actualmente las cosas con su madre, a la que no quiere ni ver.



- CHANCE: Te vemos por aquí, parece que las cosas están mejor.



- CHRISTIAN: Con mi hermana mejor pero con mi madre muy difícil.



- CH: Pero bueno, seguís conviviendo, habéis vuelto a convivir.



- CHRISTIAN: No, yo vivo en mi casa. Vengo a cenar con mi hermana y ya está.



- CH: Para no coincidir con tu madre.



- CHRISTIAN: Sí, sí.



- CH: Tu hermana también fue crítica contigo pero a ella la has perdonado.



- CHRISTIAN: Sí.



- CH: ¿A tu madre por qué no?



- CHRISTIAN: Mi madre tiene lo suyo, ya lo sabéis vosotros. Solo quiere a mi hermana.



- CH: Sigues pensando que es un tema económico.



- CHRISTIAN: Desgraciadamente sí.



- CH: De Jessica has vuelto a saber algo.



- CHRISTIAN: Ni idea.



- CH: Ni quieres.



- CHRISTIAN: No quiero.



