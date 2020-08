Cerro Porteño asciende al liderato en el partido 100 de 'Chiqui' Arce

Imagen de archivo de los jugadores de Cerro Porteño. EFE /Nathalia Aguilar /Archivo

Asunción, 18 ago (EFE).- Con sólo un gol, pero con un dominio absoluto del juego, Cerro Porteño venció este martes a domicilio por 0-1 a Sol de América y tomó el liderato del torneo Apertura paraguayo en el partido número cien de Francisco 'Chiqui' Arce en el cómputo de sus diferentes temporadas como técnico del Ciclón.

Con ese resultado de la decimocuarta fecha, el equipo del Barrio Obrero se coloca en la cabeza con 30 puntos y a uno del hasta ahora líder, Olimpia, seguido de Libertad, con 26, y Guaraní con 24.

A Arce le faltaron los goles para festejar la fiesta, teniendo en cuenta la superioridad numérica de sus conjunto en la segunda parte con la expulsión del defensa de Sol de América Adrián Vargas.

Y es que el nuevo líder no pudo dar la puntilla al resultado en un encuentro que comenzó ganando desde el minuto 11, con un gol de Óscar Ruiz a pase de Federico Carrizo que tuvo de espectador al meta Víctor Centurión.

El tanto llegó tras un trepidante inicio de juego en el que Sol de América pudo haberse adelantado por medio de acciones de Federico Jourdan, el más peligroso de los locales.

Sin embargo, la propuesta de Arce se fue imponiendo gracias a un magnífico Claudio Aquino en el centro del campo, el más destacado del partido, y a las combinaciones por detrás con Santiago Arzamendia y por delante con Federico Carrizo.

Esas triangulaciones a través de Aquino, la alternativa de Arce ante la ausencia de Enzo Giménez por amonestación, crearon ráfagas de fútbol de calidad por parte del Ciclón, que no encontró en Diego Churín al goleador de otras ocasiones.

La segunda mitad no pudo comenzar peor para el Danzarín, que desde el minuto 61 jugó con diez debido a roja directa a Vargas.

La derrota hunde más en la tabla a Sol de América, que no conoce la victoria desde la llegada al banquillo del exfutbolista uruguayo Sergio Oterman.

Por contra, Cerro Porteño engancha seis victorias consecutivas desde el reinicio del torneo y lo hace marcando distancia con un Olimpia que el lunes tropezó ante San Lorenzo (2-2) tras ir ganando con una diferencia de dos goles.

Por su parte Libertad se ubica en tercer lugar tras vencer 2-0 a Nacional el lunes, y Guaraní en la cuarta plaza tras empatar a dos con 12 de Octubre el domingo.

El nuevo líder y el escolta mantendrán la pelea por el cetro del Apertura en la próxima jornada: Olimpia el viernes contra Guaraní y Cerro Porteño el sábado contra 12 de Octubre.