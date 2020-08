Casa Real.- Guerra rechaza la "cacería" contra Juan Carlos I y carga contra los populistas por su "ataque a la Constitución"

18/07/2018 Alfonso Guerra, diputado constituyente y exvicepresidente del Gobierno, imparte la ponencia El consenso constitucional de 1978 y las perspectivas de reforma o revisión de la Constitución en el curso La reforma constitucional en la Unión Europea y en España en los Cursos de Verano de El Escorial organizados por la Universidad Complutense de Madrid EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS



Ve una "rectificación" en la carta de Sánchez a la militancia del PSOE: "Las cosas se le escapaban de las manos"



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha rechazado la "cacería" que, a su juicio, se está llevando a cabo contra el rey emérito Juan Carlos I por parte de algunos sectores y ha cargado contra los "populistas y nacionalistas" porque considera que atacan a la monarquía para "atacar a la Constitución".



Así se ha pronunciado el histórico dirigente socialista en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, sobre el manifiesto que ha suscrito junto a más de setenta exministros, expresidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos en apoyo al monarca emérito y defendiendo su presunción de inocencia ante las informaciones que han provocado su salida de España.



A este respecto, Alfonso Guerra ha defendido el legado del rey emérito recordando su papel en la transición española. "El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos por mucha importancia que tenga el suceso, tiene que pasar a la historia de otra manera, no se puede tirar al estercolero de la historia", ha subrayado.



No obstante, ha señalado que los actos que han provocado su marcha de España son "reprobables" desde el punto de vista ético y de decoro, pero rechaza que se pase de ahí y se haga "una especie de cacería del monarca emérito y la misma monarquía".