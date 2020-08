21/08/2015 Carmen, hija de Francisco Rivera y Lourdes Montes, cumple cinco años. MADRID, 19 (CHANCE) Hoy es uno de los días marcados en rojo en el calendario de Francisco Rivera y Lourdes Montes. Y es que su hija Carmen cumple nada más y nada menos que cinco años. La pequeña, que llegaba al mundo el 19 de agosto de 2015, es una niña risueña, muy parecida a su famoso papá - y con un aire a su inolvidable abuela, Carmen Ordóñez - y muy vivaracha, por lo que hace las delicias de toda la familia con sus ocurrencias. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Hoy es uno de los días marcados en rojo en el calendario de Francisco Rivera y Lourdes Montes. Y es que su hija Carmen cumple nada más y nada menos que cinco años. La pequeña, que llegaba al mundo el 19 de agosto de 2015, es una niña risueña, muy parecida a su famoso papá - y con un aire a su inolvidable abuela, Carmen Ordóñez - y muy vivaracha, por lo que hace las delicias de toda la familia con sus ocurrencias.



Carmen, que cumplía el sueño de Fran de darle una hermanita a Cayetana - la hija que tuvo con Eugenia Martínez de Irujo, y que pronto cumplirá 21 años - está muy unida a su hermana mayor, que se ha convertido en una segunda mamá para la pequeña, a la que adora. Sin embargo, Tana no podrá estar presente hoy en la fiesta que a buen seguro han preparado para celebrar el cumpleaños de la niña, puesto que se encuentra disfrutando de unos días de descanso con su madre y Narcis Rebollo en Marbella.



Por su parte, y tras la cancelación definitiva de la corrida Goyesca en Ronda, Francisco y Lourdes se encuentran disfrutando con sus pequeños de unos días de descanso en familia en el campo, después de haber pasado unas románticas vacaciones para dos en Ibiza.



El hijo de Paquirri no ha dudado en felicitar, a través de su cuenta de Instagram - donde se muestra muy activo y donde siempre muestra su lado más familiar y divertido - a Carmen, a la que define como "la luz de mi vida" y a la que desea en un día tan especial como hoy que "nunca vea una estrella inalcanzable".



Desde Chance nos unimos a la felicitación para la pequeña Carmen, y también para sus famosos papás, Francisco Rivera y Lourdes Montes, que hoy están de celebración; y cinco años no se cumplen todos los días.