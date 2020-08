Camilo Blanes:"He tenido mucha tensión en estos días"

01/01/1970 CAMILO BLANES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto y amor de su vida ha sido la encargada de poner a su hijo en el centro de mira con sus últimas declaraciones. A pocas semanas de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del artista, el próximo 8 de septiembre, Lourdes asegura que la situación de su hijo Camilo Blanes es insostenible. "Estoy desesperada" confesaba recientemente en una entrevista tras el polémico vídeo que su hijo congó en Instagram y en el que se le podía ver en estado de embriaguez.Ante estas útimas declaraciones ha sido el propio Camilo el encargado de hablar con CHANCE para aclarar cuál es su situación actual y es que, según él mismo explica, todo es fruto del estrés que está viviendo en estos últimos meses por culpa de la crisis mundial que nos afecta a todos.



- Hola Camilo, qué tal cómo estas. - Muy bien. - Tu madre ha explicado en una entrevista reciente que habíais comido juntos y que te había visto de bajón. - No mucho pero mejor ahora. - Ha habido un poco de revuelo por el vídeo en directo que hiciste en Instagram. - Sí, he tenido mucha tensión en estos días. - ¿Con algo relacionado con la música? - No, muchas cosas pendientes. - ¿También cosas de la herencia? - Estrés. - Comentó tu madre que con la herencia al final los abogados no se habían portado bien. - No, nada de eso. El estrés más que nada. - Tu madre habló de un par de episodios que ocurrieron en México, no quería que ocurrieran en España. - No sé. - Ella dice que te está ayudando mucho, está pendiente de ti. - Todo está bien, solo es fruto del momento. - Qué vida estás haciendo ahora. ¿Haces deporte? - Ahora vengo de caminar. Estoy buscando, mientras pasa la situación, qué sigue para mí o qué sigue en general. - ¿No te gustaría que estuviera tu madre contigo? - La veo cada dos por tres. - ¿Te llama? - Sí. - Quizás necesitas algo de ayuda. - Qué va, es estrés, justificable yo creo. Ahora mismo estoy bien, como puedes ver. - ¿Sigues componiendo música? - Sí, claro. Lo que pasa es que todo está paralizado ahora mismo. - Que te vaya bien. - Gracias.