Camilín, visiblemente recuperado, reaparece en buen estado para contarnos qué relación tiene con Lydia Lozano

Después de las preocupantes informaciones que han alertado acerca del estado de salud de Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto ha reaparecido para lanzar un mensaje tranquilizador. Y es que todas las alarmas se activaron con la publicación de un vídeo por parte del cantante en su cuenta de Instagram, en el que se le veía en un estado bastante perjudicado, sin poder articular frases de modo coherente ni poder sujetar con firmeza su propio teléfono.



Sin embargo, Camilín reaparece - en buen estado aunque excesivamente delgado y demacrado - y lo hace asegurando que se encuentra "muy bien" y que, como ha asegurado su madre, Lourdes Ornelas, está intentando superar este mal momento con la práctica de deporte.



Además, el joven nos habla de su verdadera relación con Lydia Lozano. Y es que Lourdes ha acusado a su antes amiga de haberla engañado cuando murió Camilo Sesto al recomendarle un despacho de abogados que, tras ayudarles a viajar a España para el entierro del cantante, se quedaron con 400.000 euros de la herencia del alicantino.



- CHANCE: Hola Camilo, ¿cómo estás?



- CAMILO: Bien



- CH: ¿Has visto la entrevista que ha dado tu madre?



- CAMILO: No, pero tengo un poco de prisa. Perdón, gracias



- CH: ¿Nos puedes decir qué opinas de las declaraciones que hizo ayer tu madre en "Sálvame", que dijo que estabas un poco delicado de salud?



- CAMILO: Todo bien, todo muy bien



- CH: ¿Tú estás bien de salud verdad?



- CAMILO: Sí, sí



- CH: ¿Pero puedes decirnos que te parecen las declaraciones que hizo ayer tu madre en un programa de televisión diciendo que estabas un poquito bajo de moral?



- CAMILO: No lo he visto



- CH: ¿Cómo te encuentras de ánimos?



- CAMILO: Muy bien, muy bien



- CH: ¿Sí? ¿De verdad?



- CAMILO: De verdad



- CH: ¿Estás haciendo deporte? Nos dijo tu madre que estabas haciendo mucha natación*



- CAMILO: Natación no. Corro, paseo.



- CH: Decía tu madre que Lydia Lozano le había fallado como amiga*



- CAMILO: No sé nada de eso



- CH: ¿Qué relación tienes con Lydia?



- CAMILO: Poca, poca, pero sé que es amiga de mi madre



- CH: Pero cuando murió tu padre viniste aquí gracias a ella



- CAMILO: Sí, yo no* La he visto poco en realidad en mi vida



