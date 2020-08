Brasil niega que la Amazonía esté en llamas y anuncia campaña contra el fuego

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao. EFE/ Andre Borges/Archivo

Brasilia, 19 ago (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, volvió a negar este miércoles que la selva amazónica esté en llamas y anunció una campaña oficial para concienciar a la población de esa región sobre la necesidad de impedir incendios.

"Diga sí a la vida y no a las quemadas", expresó Mourao en un video divulgado este miércoles, que refuerza una campaña mediante la cual el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro insta a toda la población amazónica a "participar en las acciones de preservación".

El vicepresidente dirige un consejo intergubernamental volcado a la Amazonía, que en las últimas semanas ha escuchado quejas y dudas de importantes fondos de inversión globales y empresas privadas que operan en Brasil sobre la creciente devastación del mayor pulmón vegetal del planeta, que se ha disparado en los últimos años.

En el video, Mourao reconoce que "las quemadas traen perjuicios a la salud y seguridad de la población y, obviamente, a la economía, y también generan perjuicios a la imagen de la región amazónica en particular y de Brasil en general".

Según el vicepresidente, "con una unión de esfuerzos, Brasil seguirá siendo el país que más preserva y protege su vegetación nativa", una afirmación basada en que, a pesar del avance de la deforestación, cerca del 60 % de su territorio está constituido por selvas naturales y áreas de siembra, de acuerdo a datos oficiales.

Este año, tras los devastadores incendios registrados en 2019 en toda la Amazonía, que dispararon alarmas en parte de la comunidad internacional y fueron atribuidos a las agresivas políticas de Bolsonaro para la región, el Gobierno ha adoptado una vasta serie de medidas preventivas, que aún no convencen a los ecologistas.

De hecho, según los datos oficiales, las llamadas "alertas de deforestación" en la Amazonía brasileña, que advierten sobre posibles focos de tala ilegal, aumentaron un 33 % en el período interanual que concluyó en julio pasado.

En ese mismo período, crecieron un 28 % los focos de incendio, a pesar de que desde mayo pasado el Gobierno ha restringido el uso de fuego para la agricultura, que es una tradición ancestral en toda la Amazonía.

Aún así, al intervenir en un evento con industriales, ante los que presentó la nueva campaña de concienciación, Mourao sostuvo que "existe mucha desinformación sobre la Amazonía", pues los focos de incendio detectados "están en áreas humanizadas" o ya pobladas.

"La selva no se está quemando", pero aún así "hay quien transmite la imagen para Brasil y la comunidad internacional de que el fuego es en la selva", declaró.

En tono ameno y sonriendo, el vicepresidente también respondió a críticas que el actor estadounidense Leonardo DiCaprio volcó en sus redes sociales la semana pasada, referidas a la controvertida gestión ambiental del Gobierno de Bolsonaro.

"Quisiera invitar a nuestro más reciente crítico, nuestro actor Leonardo DiCaprio, a hacer una marcha de ocho horas por la selva", pues así "él entendería mejor cómo funcionan las cosas en esa inmensa región", dijo Mourao.