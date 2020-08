Bielorrusia.- Lukashenko anima a EEUU y la UE a preocuparse por sus problemas internos y no por Bielorrusia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha animado a los líderes europeos y también a Estados Unidos a dejar de preocuparse por lo que pasa en su país y centrarse en los problemas internos que ellos mismos atraviesan, horas antes de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para abordar la crisis en el antigua república soviética.



"Yo simplemente les aconsejaría que antes de señalarnos con el dedo, pongan en la agenda de sus reuniones los temas de los 'chalecos amarillos' en Francia, los terribles disturbios en Estados Unidos" o "las protestas contra el confinamiento que ha habido en Alemania y otros países europeos", ha sostenido el mandatario durante una reunión del Consejo de Seguridad bielorruso, según informa la agencia oficial BelTa.



Lukasheko ha subrayado que todos estos países tienen "muchos problemas" y por tanto lo que hacen al hablar de Bielorrusia es "desviar la atención" sobre lo que sucede en ellos.



El país se encuentra sumido en una grave crisis política a raíz de la reelección de Lukashenko para un sexto mandato en los comicios del 9 de agosto. El resultado oficial le dio la victoria con el 80 por ciento de los votos, frente al 10 por ciento obtenido por la opositora Svletana Tijanovskaya, pero la oposición ha denunciado fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.



Los bielorrusos han venido manteniendo desde entonces multitudinarias manifestaciones contra el veterano mandatario, en el poder desde 1994, que se han saldado hasta la fecha con al menos dos muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.



Lukashenko se ha negado a repetir los comicios pero ha abierto la puerta a una reforma constitucional que contemple un reparto de sus poderes. En este sentido, este miércoles ha vuelto a reiterar que "cualquier cambio" debe enmarcarse en la legislación y la Constitución.



Asimismo, ha asegurado que no hay presencia de tropas extranjeras en el país. "En cuanto a las tropas extranjeras, hoy no hay una sola persona de otros estados en Bielorrusia", ha recalcado, denunciando las informaciones falsas que han venido circulando en este sentido sobre la presencia de soldados rusos en el país.