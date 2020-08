Bielorrusia.-La opositora Tijanovskaya llama a los líderes de la UE a no reconocer el resultado electoral en Bielorrusia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La opositora Svetlana Tijanovskaya ha pedido este miércoles a los líderes de la UE, que se reunirán durante la jornada por videoconferencia, que no reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto en Bielorrusia en los que Alexander Lukashenko obtuvo su sexto mandato.



"Les llamó a que no reconozcan estas elecciones fraudulentas. El señor Lukashenko ha perdido toda legitimidad ante nuestro pueblo y la comunidad internacional", ha sostenido Tijanovskaya, segunda en los comicios, según los resultados oficiales que la oposición considera fraudulentos.



"Les llamo a que apoyen el despertar de Bielorrusia (...) a respetar los principios del Derecho internacional" así como "la soberanía de Bielorrusia y la elección del pueblo bielorruso", ha sostenido en un mensaje de vídeo publicado en Telegram, según informa la agencia rusa Sputnik.



Los líderes de la Unión Europea se reunirán este miércoles de forma extraordinaria en una cumbre telemática para abordar la situación en Bielorrusia con el foco puesto en reafirmar el apoyo a la causa democrática en el país, incluida la posibilidad de facilitar un diálogo entre las autoridades de Minsk y la oposición.



La cumbre, un mensaje en sí mismo, ya que no hay precedentes de una reunión extraordinaria de este tipo, fue convocada por el presidente del Consejo, Charles Michel, ante la ola de protestas sin precedentes contra Lukashenko a raíz de los comicios y que se ha saldado hasta el momento con dos manifestantes muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.



Fuentes europeas señalan que los Veintisiete debatirán cómo mantener abierto el diálogo interno en Bielorrusia, incluida una posible mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), organismo del que forman parte tanto Rusia como Bielorrusia.



Además, el viernes pasado se acordó iniciar el proceso en la UE para imponer sanciones contra los responsables de la represión y el fraude electoral en Bielorrusia. Se espera que el marco de restricciones pueda estar listo para finales de mes, cuando los ministros de Exteriores del bloque se vuelven a reunir de forma informal en Berlín.



La UE, que ha rechazado los resultados oficiales y ha exigido la liberación de los detenidos durante las protestas, mostró este lunes su apoyo a las multitudinarias movilizaciones. En un comunicado, Borrell indicó que las protestas hablan por sí solas y que "lo que quiere la población de Bielorrusia es un cambio y lo quiere ya". "La UE les respalda", zanjó.