Baloncesto/NBA.- Los Raptors remontan a los Nets para el 2-0

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Toronto Raptors volvió a ganar (104-99) a Brooklyn Nets este miércoles para poner el 2-0 en la primera ronda del 'playoff' de la NBA, un choque mucho más igualado que el estreno de la serie pero que dejó un mismo triunfador, el campeón en modo serio.



Los de Nick Nurse no tomaron el control hasta el último cuarto, un 30-19 que decidió el triunfo canadiense en la 'burbuja' de Orlando. El trío de 'bajitos' con Fred VanVleet (24 puntos), Norman Powell (24) y Kyle Lowry (21) desmontó a unos Nets que plantaron cara hasta tener la posesión para al menos forzar la prórroga.



Después de la paliza del lunes, el segundo capítulo estuvo en el aire hasta esa posesión final. A Toronto le faltó acierto exterior, pero no desparpajo en el uno contra uno con los tres mencionados artífices del segundo triunfo. Tampoco les falló la defensa en los momentos clave, donde se hundió el cuadro neoyorquino.



Desde el principio dejó claro Brooklyn su intención de competir, pero también enseñó su corta rotación con un quinteto titular con muchos minutos. Pascal Siakam tuvo un gran primer cuarto (14 puntos), pero después desapareció, aunque antes del descanso ya asomaba Toronto en el marcador. Del mismo modo, Marc Gasol no tuvo mucho protagonismo, más Serge Ibaka, ambos con pocos minutos.



La reanudación fue de nuevo de los Nets (53-63) para confirmar su buen partido. Sin embargo, VanVleet y Powell se sumaron a Lowrey con un buen puñado de puntos que dieron el mando a los Raptors a algo más de seis para el final (91-85). Los Nets se pusieron a tres a cuatro del final y volvieron a estarlo con 15 segundos para una última jugada que fue un desastre.



--ESTADÍSTICA DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 0 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.



SERGE IBAKA: 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y un tapón.