Anjelah Johnson lleva el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival"

Fotografía cedida que muestra a Anjelah Johnson. La comediante llevará el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", un especial de comedia que aterrizará en esta plataforma digital el jueves 20 de agosto. EFE/ Mark Hill /HBO MAX

Los Ángeles (EEUU), 18 ago (EFE).- Anjelah Johnson llevará el humor latino a HBO Max con "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", un especial de comedia que aterrizará en esta plataforma digital el jueves 20 de agosto.

"Fue genial ser parte de algo así y de saludar nuestra cultura, saludar que hay personas latinas divertidas y que son realmente talentosas", dijo Johnson este martes.

"La diversidad importa. Así que por eso me sentí muy honrada de ser parte de este especial y de presentarlo, ya que quiero ver nuestras historias y nos lo merecemos", añadió la actriz y humorista latina.

Johnson fue este martes una de las invitadas de "2 Drink Minimum", un evento virtual para un pequeño grupo de medios de comunicación en el que HBO Max detalló algunas de sus propuestas más importantes en el campo de la comedia.

Así, "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", que cuenta con Johnson como presentadora, reunirá a un grupo de humoristas latinos con los mejores momentos de sus monólogos grabados en el Empire Theater de San Antonio (Texas, EE.UU.).

Gina Brillon, David del Rosario, Carmen Lynch, Monique Marvez, Pedro Salinas, Jesus Trejo y Mark Viera son los cómicos que aparecerán en este programa en el que, como aliciente, figuran como invitados especiales las estrellas hispanas Eva Longoria, Danny Trejo y Eugenio Derbez.

En este sentido, Johnson subrayó que una de las cosas que más le gustó de este proyecto televisivo fue pasar mucho tiempo con otros compañeros del humor.

"Yo estoy acostumbrada a ir sola de gira. Voy yo, el telonero y mi representante. Y eso es todo", contó.

"Así que una de mis partes favoritas de 'HA Comedy Festival: The Art of Comedy' fue la camaradería con los otros humoristas: estar con ellos entre bastidores, salir con ellos después, tomar unas copas...", añadió.

Al margen de "HA Comedy Festival: The Art of Comedy", HBO Max aprovechó la presentación de "2 Drink Minimum", que contó con Moses Storm como maestro de ceremonias, para desvelar algunos detalles de otros especiales de comedia de su plataforma con humoristas como Rose Matafeo o Beth Stelling.