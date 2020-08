Amador Mohedano asegura que no ha recibido ninguna demanda por parte de Rocío Carrasco

01/08/2016 AMADOR MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Amador Mohedano está pasando unos días muy felices al estar al lado de sus hijos y de sus nietos. Recordemos que ha pasado mucho tiempo alejado de sus seres queridos porque al vivir en Chipiona y el resto de su familia, en Madrid, ha tenido que estar más de tres meses sin verles. Cuando vino a la capital para hacer la entrevista en el Deluxe sobre su sobrina, Rocío Carrasco, aprovechó y se reunió con todos sus hijos y nietos en el hotel donde se quedó a dormir.



Ahora, Amador Mohedano nos ha confesado que no tiene miedo de recibir una demanda por parte de su sobrina y además, asegura que no ha recibido nada: "Hombre! No, no me ha llegado nada pero vamos, que si llega como he dicho otras veces vamos toda la familia (Ríe)". Además, nos ha explicado que su hija Rosario tampoco tiene ya relación con Rocío Carrasco, es decir, el único lazo que existía entre los Jurado y la mujer de Fidel Albiac se ha roto para siempre.



No solamente ha estado disfrutando de sus hijos y nietos, también de Rocío Flores y David Flores, de los que comenta que: "Hombre! ¿Sabes qué pasa? Que se toca mucho el sentimiento, se toca mucho el corazón y la verdad es que da tristeza y pena, pero bueno, cada uno es ca' uno y tiene sus ca' una como se suele decir".



Y es que hace unos días celebró toda la familia el cumpleaños de Gloria Mohedano y Amador Mohedano no puede evitar no sonreír al recordar lo bien que lo pasaron. Tanto es así, que nos asegura que pocas han sido las horas de sueño que ha tenido en estos días: "Sí, celebramos el cumpleaños de mi hermana, muy bien. Yo estoy matao, no he dormido todavía".