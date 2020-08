Aeroméxico recibe aprobación para los primeros US$100M de Apollo

(Bloomberg) -- Grupo Aeroméxico SAB recibió la autorización para acceder a los primeros US$100 millones de inversionistas encabezados por Apollo Global Management Inc. en virtud de un plan de rescate de US$1.000 millones para la aproblemada aerolínea.

La firma necesita dinero en efectivo de forma inmediata para pagar salarios y continuar las operaciones, dijo el miércoles Timothy Graulich, abogado de la aerolínea, durante una audiencia en un tribunal federal de quiebras en Nueva York.

Los US$100 millones forman parte de la primera entrega de un plan de financiamiento que Apollo y Aeroméxico acordaron la semana pasada. El segundo tramo, de US$800 millones, dará a los acreedores la opción de obtener acciones de la empresa reestructurada. Graulich dijo que el “atípico” plan era apropiado dadas las circunstancias.

La jueza Shelley Chapman elogió a la aerolínea por “buscar una solución fuera de los convencionalismos” y aprobó el primer pago. El comité de acreedores y el síndico estadounidense respaldaron el plan de financiamiento.

La aerolínea mexicana, que a diferencia de las aerolíneas estadounidenses no ha recibido ayuda del Gobierno, se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota cuando la pandemia de coronavirus acabó con la demanda de viajes aéreos en todo el mundo.

Se suspendió una moción de Delta Air Lines Inc., el mayor accionista de Aeroméxico, por contratos con la aerolínea. Los tenedores de bonos locales de Cebure acordaron postergar las demandas financieras por 12 meses, informó Aeroméxico en un comunicado.

Los acreedores tienen previsto reunirse el 27 de agosto y la próxima audiencia judicial está programada para el 22 de septiembre.

Nota Original:Aeromexico Gets Approval for First $100 Million From Apollo

