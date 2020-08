104-99. Los Raptors vuelven a tener a VanVleet de líder y se ponen 2-0 ante los Nets

Norman Powell (d) de los Raptors de Toronto anota durante el partido de la NBA en el complejo ESPN Wide World en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 19 de agosto de 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 19 ago (EFE).- Los escoltas, el titular Fred VanVleet y el reserva Norman Powell, con 24 puntos cada uno, lideraron el ataque de los Raptors que este miércoles se impusieron por 104-99 a los Nets en el segundo partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

El triunfo de Toronto permite a los actuales campeones de liga ponerse con ventaja de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete.

Junto a VanVleet, que no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 14 de 22 tiros de campo, Powell surgió como figura aunque también falló seis de los siete intentos de triples que hizo.

Pero anotó 11 de 17 tiros de campo, capturó seis rebotes y repartió dos asistencias.

El base Kyle Lowry también superó la barrera de los 20 puntos con 21, consiguió nueve rebotes, repartió tres asistencias y recuperó dos balones.

Lowry también forzó una gran pérdida de balón en los segundos finales del partido que aseguró el triunfo de los Raptors e impidió la remontada de los diezmados Nets, que esta vez volvieron a ser el equipo que luchó por cada balón y posesión.

El ala-pívot congoleño español Serge Ibaka jugó 26 minutos como reserva y aportó ocho puntos tras anotar 3 de 9 tiros de campo, pero falló los cuatro intentos de triple que hizo, y acertó 2-2 desde la línea de personal.

Ibaka cumplió con su juego interior al capturar seis rebotes, incluidos cinco defensivos, dio una asistencia y puso un tapón.

Menos productivo estuvo el también español, el pívot Marc Gasol, quien en los 17 minutos que disputó se fue sin puntos al fallar los dos tiros de campo que hizo, incluido un intento de triple.

Bajo los aros el jugador de Sant Boi capturó cuatro rebotes, repartidos bajo ambos aros, dio dos asistencias, perdió tres balones y cometió tres faltas personales.

Los Nets fueron liderados por el escolta-alero Garrett Temple que anotó 21 puntos y encabezó una lista de seis jugadores del equipo de Brooklyn que tuvieron números de dos dígitos, incluido el base escolta Caris LeVert, quien acabó con un doble-doble de 16 tantos y 11 asistencias.

El ala-pívot Joe Harris y el pívot Jarrett Allen lograron sendos dobles-dobles de 14 puntos y 15 rebotes como mejores jugadores dentro de la pintura.

Allen también repartió cinco asistencias y puso tres tapones, pero los Nets no pudieron conseguir las canastas decisivas que cayeron al final del lado de los Raptors.

Sin embargo, el partido fue completamente diferente al primero de la serie disputado el pasado lunes cuando los Raptors alcanzaron una ventaja de 33 puntos en el segundo cuarto y ganaron con facilidad por 134-110 luego de convertir un récord de franquicia de playoffs de 22 triples en 44 intentos.

Esta vez, el juego estuvo mucho más igualado ya que los Nets construyeron una ventaja de 14 puntos en el primer cuarto.

Los Raptors no tomaron su primera ventaja del partido hasta que quedaron nueve minutos cuando el alero inglés OG Anunoby penetró a canasta e hizo un mate con la mano izquierda.

El equipo de Toronto tuvo el control después de eso, extendiendo la ventaja a ocho con un penetración y mate de Powell desde el ala derecha.

Sin embargo, los Nets tendrían un tiro final para enviar el juego a tiempo extra después de que un triple del alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot con 40 segundos por jugar lo recortara a 102-99 y Toronto fue sancionado por una violación del reloj de lanzamiento en la posesión subsiguiente.

Pero Lowry le quitó el balón a los Nets cerca de la mitad de la cancha y Powell se acercó con el balón suelto y anotó con un mate que selló el triunfo.

Los Raptors forzaron 17 pérdidas de balón de Brooklyn, mientras que cometieron solo ocho.

Los Nets juegan en la burbuja de Orlando sin sus mejores titulares al tener las ausencias de Kevin Durant (tendón de Aquiles derecho), Kyrie Irving (hombro derecho), Nicolas Claxton (hombro izquierdo), Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan y Taurean Prince (COVID-19) y Wilson Chandler (optó por no participar debido a problemas personales).

El tercer partido de la serie se jugará el viernes en la burbuja de Orlando.