Venezuela.- Maduro presenta el equipo de campaña del PSUV con la proclama de "rescatar" la Asamblea Nacional

Dice que la Asamblea Constituyente seguirá funcionando hasta diciembre para pasar el testigo al nuevo Parlamento



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha conformado ya el equipo de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con la proclama de "rescatar" la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición, que ha anunciado un boicot a estos comicios.



"Vamos a conformar el Comando de Campaña Unitario de todas las fuerzas sociales, políticas y revolucionarias", dijo Maduro el lunes durante una alocución con la militancia del PSUV, según informa la cadena oficial VTV.



El líder 'chavista' indicó que el Comando de Campaña se llamará Darío Vivas, en recuerdo del jefe de Gobierno de Caracas, que murió el pasado viernes víctima del coronavirus, de quien dijo que aprendió "muchas cosas de la política" a través de "su vida y palabra sencilla".



Maduro explicó que, si bien "cada quien construirá su forma de campaña, el discurso central es 'El pueblo rescata su Asamblea Nacional'", después de cinco años en los que la oposición la habría destruido, según denunció.



"Te señalo a ti, (Henry) Ramos Allup, eres responsable principal; te señalo a ti, Julio Borges, tu maldad en tu vida de pachá y mutimillonario en Bogotá, y al bobolongo. Ellos son los responsables de la destrucción", apuntó en alusión a dos de los presidentes del Parlamento durante la última legislatura.



Además, indicó que el PSUV ya ha cerrado al "95 por ciento" la lista de candidatos mediante una serie de alianzas con los partidos políticos que integran la coalición oficialista Gran Polo Democrático.



"Ya Diosdado Cabello va hablar de eso", señaló, emplazando al vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Constituyente a dar más adelante el detalle de los candidatos a la Asamblea Nacional.



Cabello, que intervino por videoconferencia, reapareció en este evento con Maduro después de pasar varias semanas apartado del ojo público tras contraer el coronavirus. De hecho, aprovechó su comparecencia para anunciar el regreso de su programa de televisión, 'Con el mazo dando'.



El vicepresidente de Comunicación Jorge Rodríguez, que el pasado 12 de agosto anunció que tenía COVID-19, también reapareció en esta videoconferencia. "Esta es la elección más democrática que hayamos vivido los venezolanos en la historia", defendió.



"BOICOT MUNDIAL"



Maduro alertó además de que Venezuela se enfrenta a "un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias", dado que la oposición mayoritaria que dirige Juan Guaidó ya ha anunciado que no participará y sus aliados internacionales, entre ellos Estados Unidos, han avanzado que no reconocerán los resultados.



La oposición exige un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, que todos los partidos y sus dirigentes puedan participar, ya que hay varias formaciones intervenidas y numerosos disidentes inhabilitados, encarcelados o exiliados, y observadores internacionales.



"Vamos a afinar las políticas de inteligencia, seguridad y defensa, pero también vamos a denunciar el boicot que pretende el imperialismo contra el derecho de los venezolanos a votar", afirmó Maduro.



A este respecto, recordó que sus detractores también boicotearon las elecciones a la Asamblea Constituyente y, según él, fracasaron. "Aquí no valen amenazas, ahora están amenazando con declaraciones y exabruptos. Ante el boicot, hay que salir a combatirlo", arengó.



Maduro aprovechó asimismo para informar de que la Asamblea Constituyente seguirá funcionando hasta diciembre, cuando están previstas las elecciones parlamentarias, con la idea de dar el relevo a la Asamblea Nacional que salga de las urnas.



La Constituyente no está reconocida ni por la oposición ni por sus socios porque consideran que es fruto de un proceso fraudulento y que en los tres años que lleva en marcha se ha limitado a absorber todos los poderes menos el Ejecutivo sin ejercer su función original: redactar una nueva Carta Magna.



El 'chavismo', por su parte, considera que la actual Asamblea Nacional está en "desacato" por lo que no ha reconocido ninguna de sus actuaciones en estos cinco años y el pasado mes de enero se alió con un sector minoritario de la oposición para designar a Luis Parra como jefe del Parlamento con la intención de desbancar a Guaidó.