USTA dice confiar 100 % en los protocolos del US Open pese al primer positivo de COVID

Vista del USTA National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York(EE.UU.), sede del US Open de Tenis. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Nueva York, 18 ago (EFE).- La Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA, sus siglas en inglés) aseguró este martes que confía "al 100 %" en los protocolos de seguridad que ha impuesto durante el US Open de Tenis y el Masters de Cincinnati pese a un primer caso positivo de coronavirus que han anunciado hoy.

"Confiamos al 100 % en que estamos haciendo esto bien. No se trata de una celebración a cualquier coste. Somos muy disciplinados en nuestros planteamientos", aseveró en una conferencia de prensa telefónica el consejero delegado de la USTA, Mike Dowse.

"La salud y el bienestar eran (la prioridad) número uno, la dos si beneficiaba al tenis, y tres si tenía sentido económicamente para los jugadores, la USTA y el ecosistema del tenis en general", agregó.

Las declaraciones de Dowse se producen horas después de que la USTA confirmara en un comunicado el primer positivo de coronavirus de una persona que se encuentra en el "ambiente controlado" creado para la celebración de Open y del Masters de Cincinnati, y aunque no se ha revelado su identidad, sí confirmó que no se trata de un jugador.

Dowse también apuntó en su conversación con los medios que la USTA "ya esperaba" que hubiera algún positivo por coronavirus, ya que hasta el momento han llevado a cabo 1.400 tests entre los tenistas y el personal que va a trabajar en el torneo desde el pasado 13 de agosto.

"Matemáticamente, esperábamos tener un positivo, si no más. Ya anticipamos esto, y hemos implementado unos protocolos muy específicos para prevenir que (el COVID-19) se extienda", subrayó.

YA HAY 350 TENISTAS EN NUEVA YORK

Mientras, la directora del US Open, Stacey Allaster, explicó que cerca de 350 tenistas se encuentran ya en lo que denominan el "ambiente centralizado" que se ha creado para poder celebrar tanto el US Open como el Masters de Cincinnati, que este año se celebra en el mismo escenario que el Grand Slam estadounidense para rebajar el riesgo de contagio.

Para ello, la organización ha obligado a los tenistas a hospedarse en dos hoteles concretos: el Long Island Marriott y el Garden City. Ambos se hallan a unos 30 minutos de Flushing Meadows, pero fuera de los límites de la ciudad de Nueva York y alrededor de una hora en coche del centro de Manhattan.

También les ha dado la posibilidad de hospedarse en casas privadas junto con algunos huéspedes, aunque los deportistas solo se pueden trasladar para los partidos.

LAS INSTALACIONES DE LA 'BURBUJA'

La propia Allaster se encuentra junto con los tenistas y sus equipos en el "ambiente centralizado", al que en varias ocasiones se refirió como "burbuja".

"Permaneceremos en el 'ambiente' mientras dure la competición. Os puedo asegurar, he estado viviendo en la burbuja y los atletas tienen todo lo que necesitan", apuntó la directora del torneo, que será la competición deportiva más importante a nivel mundial desde el inicio de la pandemia.

"Tienen alojamiento cómodo, tests médicos, transporte, instalaciones para practicar, entrenadores, fisioterapeutas, varios servicios de alimentación, un número de experiencias durante su tiempo aquí", agregó.

MEDIDAS PARA CONTROLAR UN BROTE

El sistema principal por el que la USTA pretende proteger a todo el que esté involucrado en el US Open se divide en tres categorías: la primera incluye jugadores, su equipo, sus huéspedes y el personal del torneo, por lo que este grupo está formado por unas 1.000 personas.

La segunda, formada por los trabajadores de los equipos de televisión que acudirán a los partidos, junto al puñado de periodistas y fotógrafos acreditados para cubrir los partidos en los estadios, aunque este grupo, según la USTA, tendrá muy poca interacción con los demás.

La tercera, formada por otro tipo de personal del estadio, como agentes de seguridad en la zona de aparcamiento o comerciantes, que tendrían aun menos interacción.

Según el médico que ha supervisado todo el protocolo, Bernard Camins, que también es el director médico en el departamento de Prevención de Infecciones del prestigioso grupo hospitalario Mt. Sinai, los tenistas que llegan para jugar el torneo son sometidos a 2 tests de coronavirus en los primeros cuatro días de su estancia, y hasta que no reciban un negativo de la primera prueba, no podrán salir de su habitación.

Al margen de esas dos primeras pruebas, los atletas serán sometidos a frecuentas pruebas de coronavirus durante el torneo, y una vez que empiece la competición, cualquier jugador que dé positivo quedará automáticamente descalificado.

LA RETIRADA DE JUGADORES

El CEO de la USTA también habló sobre la inusual retirada de jugadores del US Open que se ha estado registrando los últimos días, a escasas jornadas del inicio del Masters de Cincinnati.

"Respetamos las decisiones de los jugadores individuales en todo momento, cada uno ha de tomar su decisión, pero en términos del contexto en el que nos encontramos, no podríamos estar más contentos (con la participación del torneo) y ha excedido todas nuestras expectativas", apuntó Dowse.

Señaló asimismo que en el US Open 2020 participarán 10 antiguos ganadores de Grand Slam y 7 que en algún momento han estado en lo más alto de la clasificación.