Un tribunal de EE.UU. dicta la propiedad del Thyssen sobre el Pissarro

La baronesa Carmen Thyssen, posa ante la obra ""Rue Saint Honoré por la tarde"", del artista impresionista Camille Pissarro. EFE/Alejandro García

Madrid, 18 ago (EFE).- El Tribunal de Apelación de EE.UU. ha determinado que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza es la legítima propietaria del cuadro de Camille Pissarro "Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia" (1897), que continuará expuesto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Así lo ha informado el museo, que explica que esta decisión resuelve el caso confirmando el fallo del Tribunal de Distrito que determinó, después de un juicio, que la Fundación era la legítima propietaria del cuadro.

El cuadro es una escena callejera parisina pintada en 1897 por Pissarro, que ha estado expuesto en el museo desde 1992 y que el Estado español adquirió como parte de la colección del barón Heinrich Thyssen-Bornemisza.

La demanda original fue presentada en 2005 por el fotógrafo Claude Cassirer, residente de La Mesa (California), quien descubrió cinco años antes que el cuadro estaba expuesto en Madrid.

Cassirer, que falleció en septiembre de 2010 a los 89 años, recurrió a los tribunales californianos para exigir a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y al Reino de España que le entregaran el Pissarro.

Tras su muerte, sus herederos mantuvieron el caso abierto al considerar que la obra perteneció a Lilly Cassirer Neubauer, abuela de Claude Cassirer, una mujer judía que logró huir de la Alemania nazi y se vio forzada a deshacerse del cuadro por 360 dólares, en marcos alemanes, en su intento por conseguir el visado para salir del país.

Tras la guerra, Lilly Cassirer reclamó judicialmente la obra y el Gobierno federal alemán la reconoció como su propietaria legal y le entregó 120.000 marcos como compensación.

El cuadro fue localizado en Estados Unidos en 1951, cuando fue comprado por el coleccionista de arte Sydney Brody. Posteriormente, fue adquirido por el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1976.

Según destaca el Museo Thyssen, los demandantes no revelaron que Lily Cassirer Neubauer había sido indemnizada por la pérdida del cuadro por el Estado alemán en 1958, como ella había solicitado, por el valor de la obra en el mercado en aquel momento.

"Nos complace la confirmación unánime del Tribunal de Apelación sobre el reconocimiento de la legítima propiedad de la Fundación del cuadro de Pissarro", ha afirmado el director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, que ha agradecido a todas las instituciones que les han apoyado en este litigio y ha alabado la labor de sus abogados, Nixon Peabody en Estados Unidos y Pedro Alemán Abogados en España.

El Museo Thyssen recuerda que en abril de 2019, un juez de Distrito de Los Ángeles estableció que cuando el Estado español compró el cuadro al barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993, desconocía lo que había ocurrido con él durante la Segunda Guerra Mundial.

Y ahora, agrega, el Tribunal de Apelación ha rechazado por unanimidad los argumentos de los demandantes y sostiene, además, que el Tribunal de Distrito aplicó la norma correcta al juzgar las pruebas históricas, un tribunal que confirmó que el barón Thyssen no conocía la historia de la pintura cuando la adquirió en 1976 a una acreditada galería de la ciudad de Nueva York.

Por su parte, el despacho B. Cremades y Asociados, personado en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en representación de la Federación de Comunidades Judías de España y la Comunidad Judía de Madrid, ha indicado que esta decisión puede ser recurrida en casación al Tribunal Supremo de los EEUU.

Además, el despacho Cremades destaca que en la sentencia la Corte de Apelaciones critica al Estado Español por "incumplir" sus compromisos sobre arte confiscado bajo los Principios de Washington y la Declaración de Terezin al no ser vinculantes y cree "una lástima que un país y un gobierno puedan pretender ser moralistas en sus declaraciones, pero no estar obligados por esas declaraciones".