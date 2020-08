Un sismo de magnitud 5,6 sacude el sur de Guatemala sin daños ni víctimas

El sismo se registró a las 04.01 hora local a una profundidad de 29 kilómetros, según confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). EFE

Guatemala, 18 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,6 en la escala abierta de Richter sacudió en la madrugada de este martes el sur de Guatemala y fue sensible en la mayoría de departamentos del país, sin daños materiales ni víctimas reportadas hasta el momento.

El sismo se registró a las 04.01 hora local (12.01 GMT) a una profundidad de 29 kilómetros, según confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el departamento sureño de Escuintla, unos 120 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, de acuerdo al boletín sismológico divulgado por el Insivumeh.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirmó a periodistas que por el momento no se reportan daños materiales ni víctimas a causa del temblor, pero "continúan con el monitoreo" al respecto.

El portavoz de la Conred, David de León, aseguró que el sismo fue "reportado sensible en sectores del sur, suroccidente y en la meseta central" del país.

El pasado 4 de agosto un temblor de magnitud 5,8 sacudió Guatemala y tuvo su epicentro también en la costa guatemalteca al Océano Pacífico.

También el pasado 23 de junio Guatemala emitió una "posible alerta de tsunami" tras un temblor de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter en el sur de México.

Guatemala conforma el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de hundimiento de placas tectónicas más importantes del mundo y por tanto provocan una fuerte actividad sísmica.

Otros países como México, Panamá, Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Canadá y Estados Unidos también conforman el Cinturón.

La nación centroamericana tiene una alta actividad sísmica por la topografía de su terreno, según los expertos, y cada año contabiliza cientos de temblores. Es por ello que la Conred recomienda tener lista una mochila "de 72 horas" con suministros vitales en caso de emergencia.

El último terremoto que ocasionó daños severos en el país tuvo lugar en noviembre de 2017, cuando un temblor de magnitud 6,6 provocó la muerte de cuatro personas en el departamento de San Marcos, en el oeste del territorio.