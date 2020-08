Stacey Abrams anima la campaña en EE.UU. con "All In:The Fight For Democracy"

En la imagen un registro de Stacey Abrams, excandidata a la gobernación de Georgia y quien presentó el tráiler de "All In:The Fight For Democracy", un documental en el que aborda su principal obsesión en la política: la lucha contra la supresión del voto. EFE/Justin Lane/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 ago (EFE).- Stacey Abrams, excandidata a gobernadora de Georgia (EE.UU.) y una de las voces más renovadoras dentro de las filas demócratas, presentó hoy el tráiler de "All In:The Fight For Democracy", un documental en el que aborda su principal obsesión en la política: la lucha contra la supresión del voto.

"Si el poder del derecho a votar se hiciera de verdad disponible para todo el mundo en Estados Unidos, cambiaría el futuro de esta nación", asegura Abrams en el adelanto de este documental, que se estrenará el 9 de septiembre en los cines y el 18 del mismo mes por "streaming" en Amazon Prime, ya con las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a la vuelta de la esquina.

"All In:The Fight For Democracy" ha sido dirigido por Lisa Cortes y Liz Garbus.

El documental repasa la carrera de Abrams, que se destaca por ser una gran activista en contra de la supresión del voto, y la entrelaza con la evolución histórica del proceso democrático en EE.UU. y con los obstáculos que han sufrido desde las mujeres hasta las minorías raciales para poder participar en las elecciones en igualdad de condiciones.

"En los Estados Unidos, el derecho a votar es el único derecho que puedes perder simplemente por no usarlo", defiende Abrams.

La primera afroamericana en ser candidata a gobernadora en EE.UU. se enfrentó en noviembre de 2018 al exsecretario de Estado de Georgia, el republicano Brian Kemp, en unos comicios que estuvieron plagados de denuncias y demandas por supresión del voto contra el candidato conservador, quien finalmente ganó por un estrecho margen.

La derrota, no obstante, no interrumpió el ascenso de Abrams como una de las figuras en alza y con más futuro dentro del Partido Demócrata.

Así, en 2019 fue la encargada, junto al fiscal general de California (EE.UU.), Xavier Becerra, de responder desde el bando demócrata al presidente estadounidense, Donald Trump, tras el discurso del Estado de la Unión.

Y esta semana participará con una intervención en la convención virtual de los demócratas en la que se elegirá como candidato de este partido a la Casa Blanca al exvicepresidente Joe Biden.