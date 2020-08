Roig: "El primer objetivo, un año más, será seguir en Primera"

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, durante la presentación de Francis Coquelin (i), que viene del Valencia CF, como nuevo jugador del Club. EFE/Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 18 ago (EFE).- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, afirmó que el primer objetivo del club para la próxima temporada será, como en años anteriores, mantener al equipo en Primera División y a partir de ahí no pararse y competir al máximo hasta el final.

Roig, que ya había propuesto esta filosofía en temporadas anteriores, lo indicó en un vídeo en el que presentó la campaña de abonos para la próxima temporada y en el que indicó que está convencido de que el club "está preparando un buen equipo".

"Hemos traído un entrenador nuevo con experiencia .Unai Emery- que, aunque es joven, ha trabajado varios años en España y en Europa", indicó Roig, quien también reiteró que cree que el Villarreal va a tener un club mejor que el del año pasado y peor que el de la siguiente temporada.

"Estamos contentos por cómo se han hecho las cosas, y con ilusión de poder competir con los mejores", agregó Roig, quien destacó que el club busca mantener un equilibrio económico y de potencial para poder crecer.

Recordó respecto a los abonos que aquellos que quieran recuperar la parte que no disfrutaron la pasada campaña, verán devuelto un treinta por ciento del abono y que ofrecen también la posibilidad de sacar el abono para la próxima campaña a aquellos que no quieran recuperar esta cantidad con un descuento del sesenta por ciento.

"Sabemos que lo más probable es que el fútbol no arranque con público, por lo que sumamos la opción de que de no solucionarse le tema de Covid, lo compensaríamos o buscaríamos una solución como siempre hemos hecho de cara a en la campaña 21-22", indicó.