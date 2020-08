Raptors se exhiben; Celtics, Clippers y Nuggets ratifican su favoritismo

La totalidad de los integrantes de los Clippers de Los Ángeles y de los Mavericks de Dallas fueron registrados este lunes al arrodillarse, como señal respaldo al movimiento antisegregacionista "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), antes del primer partido de esta llave de los playoff de la Conferencia Oeste de la NBA, en el complejo Deportivo ESPN Wide World, en Kissimmee (Florida, EE.UU.) EFE/John G. Mabanglo

Houston (EE.UU.), 17 ago (EFE).- Se completó la jornada inaugural de la primera ronda de los playoffs de la NBA y se cumplieron los pronósticos con los triunfos de los Raptors de Toronto, que dieron una exhibición en el inicio de su defensa del título de campeones, mientras que Celtics de Boston, Los Angeles Clippers y los Nuggets de Denver también hicieron valer su condición de favoritos.

Los Raptors no tuvieron problemas para ganar con facilidad por 134-110 a los diezmados Nets de Brooklyn en el partido inicial de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que disputan al mejor de siete.

El escolta Fred VanVleet, con un doble-doble de 30 puntos y 11 asistencias, lideró el ataque balanceado de los Raptors, que tuvieron a seis jugadores con números de dos dígitos, incluidos los españoles, el ala-pívot Serge Ibaka, que salió de reserva, y pívot Marc Gasol, que lo hizo de titular.

VanVleet confirmó de nuevo, como hizo en las Finales ante los Warriors de Golden State, que se ha convertido en el jugador clave dentro del ataque de los Raptors tras acabar los 39 minutos que disputó con 11 canastas de 15 tiros, incluidos 8 triples de 10 intentos, demás de capturar dos rebotes, recuperar dos balones y poner un tapón.

Ibaka también se convirtió en el sexto jugador que impuso su poder dentro y fuera de la pintura al aportar 22 puntos y siete rebotes.

Los Raptors acabaron el partido con 22 triples de 44 intentos para un 50 por ciento de acierto, comparado al 31 (13-42) de los Nets.

El escolta-alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot, que salió de reserva, acabó como el líder del ataque de los Nets al conseguir 26 puntos y el ala-pívot Joe Harris llegó a los 19 con seis rebotes como segundo mejor encestador.

Los Nets llegaron a la burbuja de Orlando sin las estrellas el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving, ambos lesionados, mientras que el pívot DeAndre Jordan, no viajó tras haberse contagiado con el COVID-19.

La combinación del alero Jayson Tatum y el escolta Jaylen Brown dieron 61 puntos a los Celtics que vencieron por 109-101 a los Sixers de Filadelfia en el partido inaugural de la eliminatoria que disputan.

Tatum confirmó su condición de jugador franquicia y líder indiscutible de los Celtics al aportar 32 puntos, incluidos los decisivos del cuarto periodo cuando el equipo de Boston vino de atrás y completó la remontada del primer triunfo del clásico duelo de equipos históricos de la Conferencia Este.

Junto a Tatum, que también fue el mejor en el juego interior con 13 rebotes, incluidos 10 defensivos y puso tres tapones, Brown le dio el apoyo que necesitaba al conseguir 29 puntos.

El alero Gordon Hayward aportó 11 puntos antes de tener que retirarse a falta de cuatro minutos por jugarse en el cuarto periodo tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, sin que hasta el momento se conozca el alcance de la lesión.

Una vez más, el pívot camerunés Joel Embiid fue el mejor de los Sixers, pero su doble-doble de 26 puntos y 16 rebotes, 11 defensivos, no fueron suficientes a la hora de conseguir la victoria.

El equipo de Filadelfia, como se esperaba echó demasiado en falta la ausencia del base australiano Ben Simmons, baja por lo que resta de temporada tras haberse lesionado al comienzo de reinicio de la competición en la burbuja de Orlando.

El ataque balanceado que encabezaron los aleros Kawhi Leonard y Paul George fue la clave que permitió a Los Angeles Clippers vencer por 118-110 a los Mavericks de Dallas.

A pesar de los 42 puntos que logró el escolta-alero esloveno Luka Doncic, con los Mavericks, al final el juego de equipo fue lo que hizo la diferencia a favor de los Clippers.

Una vez más la consistencia ofensiva de Leonard, que aportó un doble-doble de 29 puntos, 12 rebotes, incluidos 10 defensivos, seis asistencias y tres recuperaciones de balón, fue la clave de la trabajada victoria de los Clippers, que tuvieron a cinco jugadores con números de dos digitos.

George también respondió a su condición estrella y anotó otros 27 puntos, aunque falló 7 de 11 intentos de triples, mientras que el ala-pívot Marcus Morris Sr., quien al inicio del tercer periodo provocó la expulsión del pívot letón Kristaps Porzingis, llegó 19 tantos, capturó seis rebotes recuperó cuatro balones.

El base canadiense Jamal Murray, con 36 puntos, incluidos 10 en la prórroga, se erigió en la figura que llevó a los Nuggets de Denver a ganar 135-125 a los Jazz de Utah, en el inicio de la serie que disputan al mejor de siete.

Tras concluir el tiempo reglamentario con empate a 115, Murray, que había sido el que inició la remontada de los Nuggets, estuvieron abajo cinco puntos, surgió con su mejor inspiración encestadora y aportó otros 10 tantos que fueron los que hicieron la diferencia.

El pívot serbio Nikola Jokic también fue decisivo con un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes.

Mientras que Mientras que el escolta estrella Donovan Mitchell fue el líder de los Jazz al conseguir 57 puntos, su mejor marca como profesional, capturar nueve rebotes y repartir siete asistencias.

Pero Mitchell cometió una violación de ocho segundos en la recta final del tiempo reglamentario y eso fue lo que permitió que los Nuggets iniciasen la remontada.