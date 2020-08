Portaltic.-Internet Explorer y Edge Legacy dejarán de ser compatibles con las apps de Microsoft en agosto de 2021

24/09/2019 Internet Explorer POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



Microsoft ha dado un paso más hacia la retirada de su navegador Internet Explorer, preinstalado en las versiones antiguas de Windows, y ha anunciado que desde agosto de 2021 este programa y también la versión antigua de Edge Legacy -no basada en Chromium- no serán compatibles con las aplicaciones y servicios de su ecosistema Microsoft 365.



Como primera medida, a partir del 30 de noviembre de 2020, Internet Explorer 11 -la última actualización del navegador, lanzada en 2013- dejará de ser compatible con la app de trabajo compartido de Microsoft, Teams.



Asimismo, Internet Explorer 11 dejará de tener soporte con todas las aplicaciones y servicios del ecosistema de Microsoft 365 a partir del próximo 17 de agosto de 2021.



Esto significa que los usuarios del navegador, aunque podrán seguir usándolo, tendrán una "experiencia degradada o no podrán conectarse a las apps y servicios de Microsoft 365", como ha informado la compañía en un comunicado.



Esta situación afecta también a la versión antigua de Edge -anterior al lanzamiento este mes de enero del navegador actual de Microsoft basado en Chromium-, que también dejará de tener soporte con las apps de Microsoft 365 desde el 17 de agosto de 2021, y con Teams desde el 30 de noviembre de 2020.



Aunque la compañía asegura "respetar las aplicaciones desarrolladas con Innetet Explorer" y versiones antiguas de Edge y que estas seguirán funcionando, ha recomendado a empresas y usuarios migrar a la nueva versión de Edge.