Portaltic.-Google desarrolla un sistema para encontrar sus auriculares inalámbricos perdidos

MADRID, 18 (Portaltic/EP)



Google ha desarrollado un sistema que permite localizar sus auriculares inalámbricos Pixel Buds cuando están perdidos, mostrando el último dispositivo al que se conectaron y su ubicación aproximada.



El sistema funciona a través de la aplicación Find My Device de Google, que se utiliza habitualmente para localizar teléfonos Android perdidos y que hasta ahora no era compatible con auriculares, y ha sido advertido en fase de pruebas por el portal 9to5 Google.



A través de la página web de Find My Device, los usuarios pueden ahora encontrar sus auriculares Pixel Buds conectados, de manera que pueden conocer cuál es el último dispositivo al que se conectaron y cuándo, con fecha y hora.



Esta información se muestra también a través de un mapa gris en el que la posición de los 'gadgets' se encuentra destacada por un icono con forma de auriculares para mostrar la ubicación aproximada.



La localización del dispositivo no está disponible directamente a través del buscador de Google, una función sí disponible para el resto de dispositivos compatibles con Find My Device.