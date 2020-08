Piso 21 anuncia nuevo disco con mucho perreo y "romanticismo cool"

Fotografía promocional cedida por Warner Music de la banda Piso 21. EFE/Warner Music

Miami, 18 ago (EFE).- El grupo colombiano de música urbana Piso 21 está dando los últimos toques a su tercer álbum de estudio y el primero con su nuevo cantante solista Lourdy, al que han dado el divertido nombre de "El amor en tiempos de perreo".

"Es un disco en el que Piso 21 propone muchísimo más y demuestra su versatilidad", afirmaron a Efe los cuatro miembros de la banda que hablaron cada uno desde sus casas.

Las primeras entregas han sido "Dulcecitos" (con Zion y Lennox), "Pa' Olvidarme de Ella" (con Christian Nodal), "Cuando Estás Tú" (con Sofía Reyes) y su más reciente sencillo "Querida".

"Tiene canciones muy románticas y tiene su reguetón encendido. Tiene muchas colaboraciones interesantes. Estamos muy orgullosos del trabajo", indicó Lourdy, quien sustituyó a Llane desde principios del año pasado.

El cantante reconoció que aún no puede creer que su "primer disco con Piso 21 va a salir" y dijo que "es una locura esta vida".

El artista dijo que aunque todavía no han escogido una fecha fija, confirmó que sí están seguros de "que ese será el nombre y que saldrá a finales de septiembre o en octubre a más tardar".

Aunque "El amor en tiempos de perreo" nació antes de la pandemia, Dim, Lourdy, Pablo y el Profe aseguraron que en estos meses han adaptado desde la música hasta los videos musicales a lo que sienten que es "la necesidad de la gente en estos tiempos".

En este sentido, afirmaron que han seguido madurando el concepto de lo que ha sido la música del grupo desde que comenzaron hace ya casi 10 años.

"Siempre hemos querido hacer música que sea buena para bailar pero que también ofrezca un poco más. Que sea compañía, que marque momentos y que, por encima de todo, perdure en el tiempo. No estamos haciendo música para que solo sea una moda", subrayó Dim.

Con eso en mente crearon la misión de "El amor en tiempos de perreo".

Según indicaron en un texto con el que anunciaron el álbum, se trata de "la forma de vivir el amor y la música en este siglo. Es un amor que evoluciona, un amor del siglo 2020, la época más dura del perreo, en donde el romanticismo 'cool' es la mejor manera de hablar de amor".

PERREO HASTA CON LA ESCOBA

Los artistas han vivido la cuarentena separados y, en algunos casos en solitario. Sin embargo, afirman que no han dejado de "perrear". Es decir, de bailar reguetón.

"Es muy triste", afirmó Lourdy, quien ha estado separado varias semanas de su novia, la modelo y estrella de "reality" de la televisión mexicana, Dania Méndez.

Su compañero El Profe aseguró que la mejor forma de perrear con un gran amor, es "en la casa, con las luces bajas y en privado", aunque reconoció que a veces ha perreado "hasta con la escoba, con las matas, con lo que haya cerca".

ENTRE "QUERIDA" Y "TOMAR DISTANCIA"

Al inicio de la cuarentena, en abril, el cuarteto sacó "Tomar distancia", un tema más suave que aquellos que los han hecho famosos.

"No queríamos hacer una canción de fiesta, queríamos crear un sonido tranquilo y con una letra nostálgica. Todos hemos sentido desamor en algún momento de nuestras vidas, y muchos por estos tiempos de recogimiento, extrañan a ese amor que no fue correspondido", explicó Pablo sobre la producción que terminaron y grabaron durante el confinamiento.

La más reciente es "Querida", una colaboración con Feid, que lanzaron con un divertido video en el que cada uno de los participantes mostró su sentido del humor, intereses y pasatiempos.

"Ya que estábamos en esta situación quisimos expresarnos individualmente", explicó Lourdy.

Piso 21 no descarta seguir experimentando visualmente, pero los artistas prometieron que "El amor en tiempos de perreo" es mucho más que una aventura musical.

"Es algo pensado en el disfrute de todas las edades y todo tipo de gente. Algo muy necesario en estos tiempos, que también son de cuarentena", indicaron.

Alicia Civita