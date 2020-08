Pelosi dice que demócratas recortarían estímulo ‘a la mitad’

U.S. House Speaker Nancy Pelosi, a Democrat from California, waits for a television interview at the Russell Senate Office Building on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., on Tuesday, Aug. 11, 2020. President Donald Trump's weekend set of executive actions aimed at shoring up the U.S. economy while stimulus talks remain stalled in Congress seems to have done little to add urgency to the negotiations.

(Bloomberg) -- La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, indicó que los demócratas estaban listos para reducir su propuesta de estímulo “a la mitad” para llegar a un acuerdo con los republicanos sobre un alivio vital para apoyar la economía de Estados Unidos en medio de la crisis de covid-19, pero un asistente dijo más tarde que eso no era lo que ella quería decir.

“Estamos dispuestos a reducir nuestro proyecto de ley a la mitad para satisfacer las necesidades en este momento”, dijo Pelosi en una entrevista con Politico Playbook el martes.

Al ser consultado acerca de la declaración de la legisladora, Drew Hammill, un portavoz de Pelosi, dijo en un correo electrónico que ella se refería a su postura anterior de llegar a un acuerdo con la propuesta de los republicanos “a mitad de camino, no de recortar nuestro proyecto de ley a la mitad”.

La Cámara, que está controlada por los demócratas, aprobó un paquete de estímulo por un valor aproximado de US$3,5 billones en mayo, que murió en el Senado. Las conversaciones entre los líderes demócratas y la Casa Blanca, que aprobó una propuesta de US$1 billón, están estancadas desde el 7 de agosto. Pelosi había dicho anteriormente que los demócratas podrían recortar su propuesta en US$1 billón si los republicanos aumentaban las suya en US$1 billón.

