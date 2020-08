Miles de personas marchan contra el Gobierno argentino con varias consignas

Una persona en situación de calle observa el paso de una manifestación contra el Gobierno de Alberto Fernández hoy, lunes en Buenos Aires. EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI

Buenos Aires, 17 ago (EFE).- Miles de personas se manifestaron este lunes en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina en contra del Gobierno de Alberto Fernández con reclamos diversos como la oposición a la reforma judicial que pretende llevar a cabo el oficialismo y el fin del aislamiento por la pandemia.

Córdoba (centro), Mendoza (oeste), Santa Fe (centro este) y Tucumán (norte) fueron algunas de las otras ciudades argentinas donde las voces contra el Ejecutivo también se escucharon, y estas incluso llegaron a las puertas de la residencia presidencial en la localidad bonaerense de Olivos, donde se aglutinaron decenas de personas.

En Buenos Aires, fueron miles los que, entre automóviles y a pie, se concentraron alrededor del Obelisco porteño y avanzaron hasta la Plaza de Mayo, sede del Gobierno.

La marcha fue convocada por las redes sociales en un día feriado en Argentina, al conmemorarse el 170 aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, motivo por el cual el presidente hizo un acto horas antes de la manifestación en el que pidió "unidad" en tiempo de pandemia.

Aunque la principal coalición opositora no llamó a la manifestación, sí lo hicieron a título personal algunos de sus líderes, como la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, quien acudió a la marcha y grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales.

MALESTAR TRAS CINCO MESES DE AISLAMIENTO

"La cuarentena puede que no exista para él (para a Alberto Fernández), pero existe para miles de trabajadores gastronómicos, de artistas, de plomeros, un montón de gente que está realmente pasándola mal, sin trabajar", dijo Bullrich, exministra de Seguridad.

El aislamiento social obligatorio comenzó en Argentina el pasado marzo y a día de hoy continúan vigentes restricciones de movilidad y algunos sectores todavía no pueden trabajar a plenitud, por lo que otros muchos asistentes reclamaron el final de estas medidas tras casi cinco meses.

Argentina vive desde hace unas semanas sus peores cifras diarias de COVID-19: en la actualidad ya ha habido 299.126 contagios y 5.814 decesos y este domingo se detectaron 4.557 positivos y 111 fallecidos, según el Ministerio de Salud.

Hubo días de la pasada semana en los que se superaron las 200 muertes diarias, por lo que la convocatoria de la marcha generó opiniones diversas dentro de la oposición.

"Les pedimos por favor que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo todos juntos para salir de esta situación no corra riesgo por la necesidad de un subgrupo de la población de expresarse", dijo el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, del mismo espacio político opositor que Bullrich, quien pidió que si la gente salía lo hiciese "con las máximas precauciones".

LA REFORMA JUDICIAL EN EL PUNTO DE MIRA DE MANIFESTANTES Y OPOSICIÓN

Mientras, Bullrich, que habló con tapabocas, cargó contra la otra gran cuestión que concentró los reclamos de los manifestantes, la reforma judicial que anunció Fernández a fines de julio.

"Es hora de que levanten la reforma de la Justicia, no se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad. Por último, comprenda, mire que hay un pueblo reclamando para que haya un país con Constitución, con Justicia", aseveró, al dirigirse al presidente en el video.

De acuerdo al Ejecutivo, la reforma pretende dar más independencia y eficacia al poder Judicial y el principal frente opositor la rechaza por considerar que busca favorecer la impunidad de la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, acusada en diversas causas de corrupción.

Esta iniciativa llega nueve meses después de que el peronismo venciera en las urnas al anterior presidente, Mauricio Macri (2015-2019), en cuyo mandato, según viene recalcando la exjefa de Estado, se impulsó desde los tribunales, bajo la influencia del entonces Gobierno, una persecución a opositores, algo que la ahora oposición siempre ha negado.

Para el diputado nacional opositor Waldo Wolff, quien se grabó un vídeo desde su coche en la manifestación, con la reforma judicial el Gobierno está "trabajando para que Cristina Fernández de Kirchner tenga su impunidad".