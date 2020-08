Miguel Bosé, con mascarilla después de criticar su uso en redes sociales y animar a sus fans a no llevarla

21/07/2020 El cantante Miguel Bosé, en una de sus últimas apariciones pública EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Miguel Bosé es una pura contradicción. Y es que después de alentar por redes sociales a sus seguidores para que acudiesen a una manifestación convocada en Madrid para protestar por las medidas tomadas por el Gobierno para luchar contra el Covid-19, el cantante dió la espantá por respuesta y no asistió a la multitudinaria marcha, pese a ser uno de los promotores de la misma.



Poco después, y ante las críticas que ha recibido por no encabezar la manifestación en contra del uso de mascarillas sanitarias y del mantenimiento de la distancia social, Bosé ha vuelto a la carga compartiendo en sus redes sociales una polémica frase que ya está dando mucho que hablar: "¡Dejadnos vivir!". Además, ha colgado un vídeo de la cuestionada marcha, reiterando su apoyo a los antisistema.



Sin embargo, tenemos la prueba de que el cantante sí cumple con las medidas contra el coronavirus. Y es que recientemente le pillábamos comprando flores en un conocido vivero, y aunque en un primer momento llamó la atención su aspecto visiblemente desmejorado y sus kilos de más, no podemos pasar por alto un pequeño detalle. Miguel Bosé lleva la mascarilla sanitaria reglamentaria para evitar la propagación del Covid-19.



¿Qué tendrá que decir el polémico artista ante la publicación de estás imágenes que demuestran que anima a la gente a protestar contra el uso de una mascarilla que él mismo lleva en sus apariciones públicas?