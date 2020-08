Miguel Bernardeau comparte uno de los mejores días de su vida, con Aitana como protagonista

13/07/2020 Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, cada día más enamorados EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Poco a poco, y pese a su discreción habitual, Miguel Bernardeau y Aitana viven cada vez con más naturalidad su noviazgo, del que pronto se cumplirán dos años. El actor y la cantante están hechos el uno para el otro y, cada día más enamorados, han empezado a compartir en sus respectivas cuentas sociales pequeñas facetas de su vida íntima y de esta apasionada relación que tanto nos gusta.



Aunque se resisten a confesar detalles de su noviazgo, hay ocasiones en las que una imagen vale más que mil palabras, y, aunque tímidamente, empieza a convertirse en algo normal que Miguel cuelgue en sus redes fotos de la cantante, y que Aitana, a su vez, publique imágenes con el hijo de Ana Duato.



En esta ocasión, el protagonista de "Élite" ha querido compartir - con sus más de siete millones de seguidores en Instagram - un vídeo de uno de los días "más felices" de su vida. Una grabación en la que vemos a la feliz pareja, con el surfista profesional Aritz Aranburu, surfeando en la localidad vasca de Zarautz. Y, como no podía ser de otra manera, Aitana ocupa un lugar destacado en este recuerdo tan feliz para el actor.



La ex triunfita está aprendiendo este apasionante deporte acuático, una de las pasiones de su chico; y al ver el vídeo - el que no podemos negar que a Aitana le falta un poco de destreza con las olas, aunque se defiende más que bien - no ha dudado en comentarle a Miguel que "quiero surfear como tú". Lo dicho, poco a poco, y pasito a pasito, la atractiva pareja empieza a vivir con una aplaudida naturalidad su mediática y apasionada relación.