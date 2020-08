México está en fase clara de descenso de la pandemia, dicen autoridades

La pandemia por coronavirus en México se encuentra en una "fase clara de descenso", aseguró este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 18 ago (EFE).- La pandemia por coronavirus en México se encuentra en una "fase clara de descenso", aseguró este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Buenas noticias. El aspecto de la epidemia en México es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso", dijo el funcionario durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Explicó que, de acuerdo con las estadísticas, desde hace seis semanas el país se encuentra en un "descenso sostenido" y que, de manera consistente, en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios y muertes.

"Siempre somos cautelosos y hasta que no vemos una tendencia clara, no consideramos que ya estamos en ese proceso de descenso", puntualizó.

Detalló que la epidemia ha mostrado una clara tendencia a la baja durante las semanas 30, 31 y 32 desde que se detectó el primer contagio en el país, a finales de febrero.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, destacó que los hospitales dedicados a tratar a los enfermos por coronavirus están en un proceso de desocupación, además, expresó que ocho de cada 10 personas que fueron hospitalizadas se han recuperado.

No obstante, enfatizó en que estos datos no apuntan a que en México haya terminado la emergencia sanitaria "la epidemia sigue activa, pero va en descenso, en declive", enfatizó.

México registra un total de 525.733 casos positivos y 57.023 defunciones debido al coronavirus, pese a ello, López-Gatell aseguró que "es muy claro que se mantiene una tendencia estable" y recalcó que 359.347 personas se han recuperado de la enfermedad.

LATINOAMÉRICA, CON ACCESO PRONTO A LA VACUNA

El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que gracias al acuerdo de México y Argentina con la farmacéutica AztraZeneca, toda América Latina tendrá un pronto acceso a la futura vacuna contra el coronavirus.

Explicó que se espera que sea en noviembre próximo cuando se tengan los primeros resultados y de ser aprobada se "debe empezar producción y logística" prácticamente de inmediato.

Señaló que el costo de la vacuna será entre 3 y 4 dólares, pero en México será gratuita y de acceso universal.

Del mismo modo, destacó la cooperación internacional que se ha dado en medio de la pandemia e informó que esta semana México recibió insumos médicos por parte de los Gobiernos de Alemania y Qatar, mientras que el Gobierno mexicano y el de Japón aportaron equipos al gobierno de Honduras.