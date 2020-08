Médicos convocan una huelga de 48 horas en Perú en la mitad de la pandemia

Fotografía tomada el pasado 29 de mayo en la que se registró una instalación con fotos de los médicos peruanos fallecidos hasta esa fecha víctimas de la COVID-19, en la sede del Colégio Médico de Perú en Lima. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 18 ago (EFE).- La Federación Médica del Perú ha convocado una huelga de 48 horas para los días 26 y 27 de agosto en el momento que el país reporta más casos activos de COVID-19, aunque han garantizado que la atención a los pacientes funcionará con normalidad.

La huelga había sido convocada inicialmente para los días 15 y 16 de julio aunque finalmente no se realizó en esas fechas tras iniciar el gremio médico una serie de conversaciones con el anterior ministro de Salud, Víctor Zamora.

Sin embargo, los médicos retomaron la convocatoria tras no ver avances con la nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien sustituyó a Zamora como parte de la remodelación del Gobierno peruano acometida por el presidente Martín Vizcarra a mediados de julio.

"Nosotros estamos dispuestos a conversar, pero si no tenemos ninguna propuesta concreta no podemos conversar", precisó este martes el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera.

"Ya suspendimos el paro del 15 y 16 de julio para conversar, pero creemos que fuimos burlados por Vizcarra. Nos citaron para el día 16 y el 15 cambió al ministro de Salud y al primer ministro", recordó Talavera.

PRIORIDAD A PACIENTES

El presidente del gremio insistió en que ningún paciente se quedará sin atención durante los días de la huelga porque solo saldrán a protestar los que estén de libranza o hayan terminado sus guardias.

Entre los principales reclamos está disponer de equipos de protección personal adecuados para tratar casos de COVID-19 y lograr que los médicos autónomos que ha contratado el Ministerio de Salud para afrontar la pandemia cobren los tres meses que se les adeuda, un dinero que no llega por lentitud en los trámites administrativos.

Asimismo, Talavera aseguró a medios locales que solo han recibido una pequeña parte del bono especial que el Gobierno anunció para los médicos que atendían casos de coronavirus.

También afirmó que hacen falta 16.000 médicos en la sanidad pública peruana, así como más medicinas, camas y oxígeno. Por ello, el principal reclamo es aumentar el presupuesto de salud hasta alcanzar el 5 % del producto interior bruto (PIB).

Talavera consideró que a los médicos peruanos no les vale el presupuesto de 20.000 millones de soles (unos 5.600 millones de dólares) anunciado por Vizcarra para 2021 porque esto apenas representa aproximadamente el 2,44 % del PIB, un 0,18 % más que el presupuesto inicial para este año.

COLEGIO MÉDICO PIDE DIÁLOGO

Desde el Colegio Médico del Perú (CMP), su vicepresidente Ciro Maguiña consideró que todos estos reclamos son justos porque por la pandemia "han muerto muchos médicos sin seguro ni beneficios" pero exhortó a ambas partes a dialogar porque en estos momentos "este paro es inconveniente".

Por su parte, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, manifestó estar apenada por el anuncio del gremio médico al recordar que "no es exactamente el mejor momento para que tengamos dificultades en la atención", por lo que criticó que sus colegas emprendan medidas de presión hacia el Gobierno.

"Lo que más necesitamos es a todo nuestro personal de salud. Creo que ese momento (una suspensión de labores) lo podemos llevar para más adelante", manifestó durante la inauguración de un policlínico en Lima.

DEUDAS IMPORTANTES

No obstante, Mazzetti admitió que "las deudas con los trabajadores de salud son bastante importantes". "Si bien hubo algunos problemas con los bonos prometidos, estos se han ido pagando progresivamente. Ya pagamos marzo, abril y mayo", indicó.

La ministra afirmó que ya está en marcha la partida para pagar el mismo bono correspondiente al mes de junio para más de 165.000 trabajadores de salud y confió en tener el dinero para final de semana.

Mientras tanto, los casos de COVID-19 siguen subiendo de manera constante, lo que hacen de Perú el país con más contagios acumulados al sumar más de 541.000 infectados, de los que más de 26.400 han fallecido, con una tasa de 82 fallecidos por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa más alta a nivel global.