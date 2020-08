17/08/2020 Marta López y Efrén Reyero presumen de amor en sus primeras imágenes juntos. MADRID, 18 (CHANCE) Tras unos meses complicados en los que se ha colocado en el punto de mira debido a su polémica ruptura con Alfonso Merlos, Marta López vuelve a sonreír de la mano de su última conquista, Efrén Reyero. La colaboradora, que se confiesa ilusionada con el ex tronista, con quien sale desde hace tan sólo diez días, asegura que confía en su chico pese a su fama de conquistador. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tras unos meses complicados en los que se ha colocado en el punto de mira debido a su polémica ruptura con Alfonso Merlos, Marta López vuelve a sonreír de la mano de su última conquista, Efrén Reyero. La colaboradora, que se confiesa ilusionada con el ex tronista, con quien sale desde hace tan sólo diez días, asegura que confía en su chico pese a su fama de conquistador.



La atractiva y explosiva pareja, lejos de esconderse, ya derrocha complicidad en público e intercambia confidencias y muestras de cariño a la salida del trabajo y es que, a juzgar por las imágenes, Efrén ha encajado a la perfección en el círculo social de Marta.



A pesar de su diferencia de edad, lo cierto es que ambos están muy ilusionados con este nuevo idilio amoroso y es que, han decidido presumir de relación allá por dónde van. Tras comenzar su relación en Málaga, lo cierto es que el ex tronista de "Mujeres y Hombres y Viceversa" no ha dudado en viajar hasta Madrid para disfrutar junto a Marta de esta primera etapa de su relación.



Lejos asustarse por la fama de mujeriego de su nueva pareja, la ex de Alfonso Merlos ha decidido confiar ciegamente en él y darse una nueva oportunidad en el amor y es que sus ojos de enamorada hablan por sí solos cuando le preguntan por él.



- CHANCE: Marta qué tal esta semanita de amor. Una semana y ya están sacando chicas.



- MARTA: Es lo que me ha tocado.



- CH: ¿Confías en él?



- MARTA: Sí, por supuesto que sí.



- CH: Tiene un perfil algo ligón.



- MARTA: Es muy guapo, no me da miedo.



- CH: ¿Con ganas de vivir intensamente lo que dure?



- MARTA: Venga gracias.