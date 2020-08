Malí.- Tensión en Malí ante el supuesto secuestro de un ministro y disparos en una base militar

01/01/1970 Soldados de Malí durante la ceremonia de cambio de mando de la EUTM POLITICA MALÍ INTERNACIONAL NICOLAS REMENE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Malí vive momentos de tensión en las últimas horas ante las informaciones que apuntan al secuestro de un ministro en la capital por hombres armados y los disparos registrados en una base militar próxima a Bamako que podrían tratarse de un motín, según informan diversos medios.



El nuevo ministro de Economía, Abdoulaye Daffé, ha sido secuestrado en su oficina en Bamako "por hombres armados en torno a las 8.00 horas", según ha informado el diario 'Journal du Mali' en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles. Por ahora no hay confirmación oficial de este suceso.



Por otra parte, en la base militar de Kati, una localidad situada a unos 15 kilómetros de Bamako, se han escuchado disparos este martes, según han indicado residentes a la emisora Radio France International. De acuerdo con este medio, el acceso a la base militar no es posible y la carretera ha sido cortada. Kati se encuentra cerca de Koulouba, donde está el palacio presidencial.



Así las cosas, la Embajada de Francia en Malí ha publicado un escueto mensaje en Twitter dirigido a sus ciudadanos. "Teniendo en cuenta las tensiones de las que se ha informado la mañana de este 18 de agosto en Kati y Bamako, se recomienda encarecidamente no salir de casa", reza el mensaje.



Los sucesos se producen en un momento en que el país del Sahel se encuentra sumido en una grave crisis política que viene a sumarse a la grave inseguridad ocasionada por las acciones de los grupos yihadistas, con las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico a la cabeza, pero también a la creciente violencia de carácter intercomunitario.



Un sector de la oposición, aglutinado en torno al influyente imán Mahmud Dicko, viene reclamando desde el pasado junio la dimisión del presidente, Ibrahim Boubacar Keita, a quien acusan de la situación actual del país, castigado también por una crisis económica a la que se ha sumado igualmente la pandemia de coronavirus.



El conocido como Movimiento 5 de Junio ha protagonizado multitudinarias manifestaciones en Bamako, la última de ellas el pasado 10 de julio que se saldó con más de una decena de muertos, pero no ha conseguido que Keita ceda a sus exigencias.



Este lunes, los líderes del movimiento opositor anunciaron una intensificación de sus acciones para lograr la renuncia del presidente, con un llamamiento a los malienses a sumarse a una campaña de desobediencia civil que está previsto que arranque este martes a las 18.00 horas en Bamako y otros lugares del país y que se mantendrá hasta el domingo. Entre los actos previstos, según los medios locales, figura una gran concentración el viernes al término de la oración.