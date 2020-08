Líbano.- La ONU y la UE apoyan la sentencia del TEL en el asesinato de Hariri y destacan su compromiso con la justicia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han mostrado este martes su apoyo a la decisión del Tribunal Especial para Líbano (TEL) tras condenar a uno de los cuatro acusados por el asesinato del antiguo primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 y han destacado la independencia de los magistrados, así como el compromiso de la comunidad internacional con la justicia y contra la impunidad.



"La sentencia en el caso es un reflejo del compromiso de la comunidad internacional con la justicia ante los terribles crímenes cometidos ese día", ha expresado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a través de su portavoz, Stephane Dujarric.



Ese día al que hace referencia Guterres, el 14 de febrero de 2005, Hariri, primer ministro entre 1992 y 1998 y entre 2000 y 2004, murió tras la explosión de un coche bomba en Beirut, en un atentando en el que también perdieron la vida otras 21 personas.



El TEL ha condenado este martes por este crimen a uno de los cuatro acusados, Salim Ayyash, por un delito de terrorismo y delito intencionado. No obstante, ha decidido absolver a otros tres personas por falta de pruebas, al tiempo que ha determinado --en una precisión clave-- que tampoco hay evidencias de que Siria y la cúpula del partido-milicia Hezbolá estuvieran implicados en el crimen.



Dujarric ha mostrado "el profundo agradecimiento" de Guterres por "la dedicación y el arduo trabajo de los magistrados", así como de todo "el personal que ha participado en este caso a lo largo de los años".



En ese sentido, ha señalado que el secretario general apoya "la independencia e imparcialidad" del TEL y exhorta a toda la comunidad internacional "a respetar la decisión" tomada por este tribunal y a continuar apoyando el resto de "procesos judiciales independientes" que tiene ante sí el TEL.



En ese sentido también se ha manifestado la UE, que ha reiterado "la necesidad de luchar contra la impunidad", además de "fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de derecho a nivel internacional".



"Esperamos que la sentencia de hoy reciba un seguimiento adecuado", ha señalado el organismo europeo a través de un comunicado, en el que ha reafirmado su "apoyo constante" al TEL.



"Destacamos la importancia del compromiso continuo de Líbano con el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales, incluida la resolución 1757 (2007) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y exhortamos a todas las partes a que sigan cooperando plenamente con el Tribunal Especial.



HARIRI ACEPTA EL VEREDICTO Y PIDE "SACRIFICIOS" A HEZBOLÁ



Por su parte, el hijo de la víctima, el también antiguo primer ministro libanés, Saad Hariri (2009-2011; 2016-2020), ha declarado que acepta el veredicto emitido este martes por el TEL, pero ha expresado que "todavía queda hacer justicia" y que "se hará sin importar" cuánto se tarde.



A pesar de que el Tribunal Especial ha determinado que no hay pruebas de la implicación de la cúpula de Hezbolá en el asesinato de Hariri, su hijo ha considerado que sí "ha quedado claro que la red responsable del atentado pertenece a sus filas".



Por ello, ha pedido a Hezbolá que haga "sacrificios", sugiriendo de este modo que entregue al único condenado, Salim Ayyash, que al igual que los otros tres acusados --que han sido absueltos-- ha sido procesado 'in absentia' porque se desconoce su paradero.



"Se lo decimos a todo el mundo: Que nadie espere ningún sacrificio de nosotros, ya hemos sacrificado lo más preciado para nosotros y no abandonaremos Líbano, por el que los mártires dieron sus vidas", ha señalado.



Hariri ha querido recalcar a Hezbolá que "los libaneses de hoy no aceptarán que su país se convierta en un refugio para asesinos". "No descansaremos hasta que el castigo se haya cumplido", ha avisado.



Rafik Hariri se había convertido en el rostro de la reconstrucción de Líbano tras la guerra civil (1975-1990), erigiéndose como la figura suní más importante del país, por contraposición a Hezbolá, una formación chií vinculada a los gobiernos chiíes de Siria e Irán.



Por ello, tras su asesinato, las sospechas se dirigieron hacia el partido-milicia y el Gobierno sirio. Las fuertes protestas de esos días obligaron a la retirada de las tropas sirias de Líbano tras 29 años de hegemonía política y militar.



A la muerte de Hariri siguió una ola de asesinatos y tentativas de asesinato contra otros políticos, periodistas y activistas que reavivó el temor a un nuevo conflicto, por lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió intervenir creando el TEL, un tribunal híbrido formado por juristas libaneses e internacionales que ha investigado lo ocurrido durante estos quince años.



El esperado veredicto del TEL llega en un momento especialmente delicado para Líbano, que atraviesa la peor crisis económica desde la guerra civil, ahora agravada por la situación humanitaria provocada por las explosiones en el puerto de Beirut.